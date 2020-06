Need For Speed tiene oficialmente otro capítulo en desarrollo

Electronic Arts ha anunciado que se está desarrollando un nuevo episodio de la franquicia ‘Need For Speed’. El juego de carreras será responsabilidad de Criterion Games, el mismo estudio de ‘Most Wanted’ (2012), ‘Burnout’, ‘NFS: Hot Pursuit’ y otras conocidas obras. La información se recoge en una nota donde se anuncia que “el equipo de Criterion cambia la marcha y pone rumbo al desarrollo del próximo videojuego de Need for Speed.

El director gerente de la desarrolladora británica, Matt Webster, se ha mostrado feliz por regresar a la serie: “Me gustaría decir que nuestro equipo aquí en Guildford está feliz por ponerse al volante del desarrollo de Need For Speed. Como saben, tenemos una historia con las carreras y con la serie. Estamos centrados en aportar el punto de vista único de Criterion, la sensación incomparable de juego y las innovaciones de alta calidad que traerán un nuevo futuro a esta franquicia.” Según el productor británico habrá novedades sobre el juego en el próximo EA Play Live el 18 de junio.

No es una novedad que Criterion sea responsable de la nueva entrega. De hecho, se anunció en febrero, cuando EA Games retiró la franquicia a Ghost Games, que ahora se centra en mejorar el motor gráfico Frostbite. Por otro lado, es la primera vez que el editor oficialmente revela la producción de un nuevo título de la serie.

Desde la editora también han anunciado que ‘Need for Speed Heat’ se convertirá en el primer título de EA en ofrecer cross-play, permitiendo a todos los jugadores de PC, PlayStation 4 y Xbox One participar de forma simultánea en las actividades que ofrece la ciudad de Palm City.

Need for Speed Heat - Launch Trailer