¿Puede Siri enamorarse de mi? ¿Y yo de ella?

Cada vez que hacemos una consulta en Google, estamos incorporando más y más datos personales a la red. Es decir, poco a poco, las grandes tecnológicas van conociendo (y guardando) nuestros gustos, aficiones, estudios, preferencias... Y lo mismo con los asistentes de voz Siri y Alexa, siempre atentos a todo lo que hablamos. Porque da igual que no mencionemos el comando para activarlos, ellos siempre están al acecho de cualquier palabra. Si bien es cierto que las empresas que están detrás de ellos aseguran que no es así, la realidad es que existen casos que demuestran todo lo contrario. ¿Alguna vez os ha pasado que, tras una conversación sobre niños recién nacidos o sobre la playa que visitaréis este verano, os comienzan a aparecer anuncios de pañales o cremas solares? Pues eso.

Escucha el podcast aquí.

¿Podría yo enamorarme de Siri? ¿Podría hacerme sentir tan bien como para conseguir eso? ¿Qué piensa el asistente virtual de Apple sobre el amor?

Siri es una inteligencia artificial con funciones de asistente personal a veces con su propia personalidad para los productos de Apple. Esta aplicación utiliza procesamiento del lenguaje natural para responder preguntas, hacer recomendaciones y realizar acciones mediante la delegación de solicitudes hacia un conjunto de servicios web que ha ido aumentando con el tiempo. Apareció por primera vez en 2010. Desde entonces, para muchos se ha convertido en un familiar más. O algo más.

El ejemplo más certero lo tenemos en Her, la cinta protagonizada por Joaquín Phoenix. La historia de su personaje pone de manifiesto justo lo que he estado planteado, aunque a un nivel más extremo: mantener una relación tan cercana con tu asistente virtual hasta el punto de creer que es real. En este caso, Theodore es un hombre solitario que trabaja escribiendo cartas personales para familiares o seres queridos de personas que por alguna razón no pueden escribirlas ellas mismas. Con el corazón roto después de terminar una larga relación, se siente intrigado por un nuevo y avanzado sistema operativo, que promete ser una entidad intuitiva con cada usuario. Después de iniciarlo, queda encantado de conocer a Samantha, una brillante inteligencia artificial con voz femenina que es perspicaz y sensible. Incluso llega a enamorarse de ella .

Para responder a esta pregunta, llamamos directamente a su puerta. La entrevista más personal a Siri, en Click, Click, Click. Además, hablamos con Iratxe Gómez, la primera asistente de voz de los dispositivos de Apple. Así fue captada por el gigante tecnológico y así fueron sus sesiones de grabación.

Las recomendaciones tech de Jaume Ripoll

Es posible que, hasta el confinamiento que nos dejó a todos encerrados durante más de dos meses, no supieras de su existencia. A mucha gente también le ha ocurrido, pero la realidad es que ha pasado una década desde que Filmin lanzó su modelo de suscripción. Cuando Jaume Ripoll, Juan Carlos Tous y José Antonio Luna decidieron poner en marcha este proyecto, nadie en este país daba un duro por ver una película online pagando. Pero resistió. Y lo hizo con uñas y dientes hasta hoy, convertida en todo una referencia. ¿Su secreto? Su acierto a la hora de comunicar en redes sociales, su capacidad para tender puentes con festivales, sus iniciativas para lanzar un certamen online como Atlántida y, por supuesto, su cuidado catálogo, que alcanza ya los 14.000 títulos. Para hablarnos de Filmin y de alguna que otra recomendación tech, está con nosotros Jaume Ripoll.