¿Por qué Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat bloquean la cuenta de Trump tras el asalto al Capitolio?

Twitter y Snapchat han bloqueado temporalmente la cuenta personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una decisión que ambas plataformas han tomado tras el asalto de este miércoles de sus partidarios al Capitolio.

Twitter ha eliminado la cuenta particular del presidente y ha borrado, sobre todo, un vídeo en el que llamaba a sus partidarios a cesar la violencia con un mensaje que no solo no condenaba sin paliativos los incidentes, sino que parecía elogiar a sus simpatizantes, a los que describió como gente “muy especial” al tiempo que redoblaba sus acusaciones sobre el infundado fraude electoral y depositaba la culpa en “otras personas”, sin especificar.

Este mensaje de Trump también ha sido retirado en Facebook, otra plataforma utilizada de manera habitual por sus seguidores.

Poco después de borrar el mensaje de Trump, la cuenta de comunicación pública de Twitter ha emitido una alerta donde ha explicado que "como resultado de la situación violenta, continua y sin precedentes que está ocurriendo en Washington D.C., hemos solicitado la eliminación de tres mensajes de Donald Trump por constantes y graves violaciones de nuestra política de integridad cívica".

La compañía ha explicado que la cuenta personal del mandatario, @realdonaldtrump, permanecerá suspendida durante las próximas 12 horas tras la eliminación de estos mensajes que de no haber sido eliminados habrían supuesto una ampliación del mencionado bloqueo.

A continuación, los responsables de Twitter han avisado que "nuevas violaciones de las reglas de Twitter, entre ellas nuestras políticas de integridad cívica o amenazas violentas, desembocarán en la suspensión permanente" de la cuenta del mandatario.

Asimismo, Twitter ha comunicado que sigue "evaluando la situación en tiempo real" y que está pendiente de futuras declaraciones, incluso las realizadas fuera del ámbito de la red social. "Mantendremos al público informado, incluso si fuera necesario un endurecimiento de nuestra aproximación", ha concluido la empresa.

Asimismo, la aplicación Snapchat ha bloqueado también la cuenta de Trump, como han confirmado desde la compañía a TechCrunch. Un portavoz afirma que monitorizarán de cerca la situación antes de reevaluar la decisión.