Si recibes este mensaje, elimínalo inmediatamente

Nunca hagas clic en un enlace o número de teléfono de un mensaje del que no estás seguro.

Busca números sospechosos que no parezcan números de teléfono móvil auténticos, como “5000”. Como señala Network World , estos números están relacionados con servicios de correo electrónico como mensaje de texto, que los estafadores a veces utilizan para evitar proporcionar sus números de teléfono reales.

No guardes tu tarjeta de crédito o información bancaria en el smartphone. Si no contienen la información, los ladrones no pueden robarla, incluso aunque filtren malware en tu teléfono.