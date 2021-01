Las 20 apps más peligrosas para tu móvil que debes eliminar ya

Fraudes, filtraciones, robos, suplantaciones de identidad, timos, estafas… son muchas las opciones que tienen los hackers para hacerse con nuestros datos personales o, incluso, con nuestro dinero. Por eso, controlar los permisos y los accesos que damos a terceros a nuestro móvil resulta fundamental. De lo contrario, estaremos favoreciendo a esos ciberdelicuentes que se aprovechan de cualquier debilidad para llevar a cabo sus acciones. En este punto juega un papel fundamental las apps que descargamos y que usamos con frecuencia, pues muchas de ellas exigen requisitos excesivos y peligrosos para su instalación . Algunas de las últimas detectadas, por ejemplo, solicitaban el acceso a la cámara frontal o al GPS del terminal.

Así lo revela un informe realizado por VPNpro, que responsabiliza a la compañía china Shenzhen Hawk (una filial del gigante TCL), de haber distribuido 24 aplicaciones fraudulentas en Google Play que acumulan más de 382 millones de descargas. Tal y como recoge Gizmodo, si bien es cierto que no todas ellas presentaban un caracter malicioso, algunas exigían permisos abusivos para ser utilizadas y que no tenían ninguna relación con el uso que se les daría.

“De ellas, seis solicitan acceso a la cámara del usuario y dos al teléfono en sí, lo que significa que pueden realizar llamadas. 15 de las aplicaciones pueden acceder a la ubicación GPS del usuario y leer datos en el almacenamiento externo, mientras que 14 pueden recopilar y subir detalles del teléfono y la red del usuario. Una de las aplicaciones puede grabar audio en el dispositivo o en sus propios servidores, otra puede acceder a los contactos del usuario”, escribe Zak Doffman, experto en Ciberseguridad y colaborador de Forbes.

“Una vez instaladas, estas aplicaciones pueden comunicarse con un servidor externo controlado por sus desarrolladores. Al recuperar la ubicación y los detalles del usuario, el riesgo más bajo es que esto fomente el marketing dirigido gracias a los datos de usuarios vendidos a anunciantes que luego podrán personalizar anuncios no deseados para esos usuarios. Esos servidores están en China, y al menos una de esas aplicaciones, Weather Forecast, enviaba datos de los usuarios hasta allí. Los permisos otorgados permitían realizar llamadas premium, visitar sitios web y descargar malware adicional en un dispositivo”.

No obstante, si no tienes estas aplicaciones, pero sospechas de alguna instalada en tu móvil, puedes verificar que el desarrollador no sea uno de los siguientes: Tap Sky, mie-alcatel.support, ViewYeah Studio, Hawk App, Hi Security, Alcatel Innovation Lab y Shenzen Hawk. Todos ellos son los responsables de las mencionadas apps.