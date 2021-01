Interpol alerta: se disparan los fraudes milagrosos del COVID-19

Es cierto que cada comunidad autónoma está llevando un ritmo de vacunación diferente, pero en cualquier caso son buenas noticias. Poco a poco, nuestro país va ganando pequeñas batallas al COVID-19 gracias a las primeras dosis de Pfizer y Moderna. Se podría, incluso, decir que comenzamos a ver luz al final del túnel. Muy tenue aún, eso sí.

Sin embargo, ese microplacer que supone acercarnos al fin de la pandemia no debe cegarnos , pues aún existen numerosos hándicaps a los que nos tenemos que enfrentar. Entre ellos, los fraudes informáticos que se están sucediendo sobre ellas. No hay que perder de vista que se trata de uno de los artículos más demandados en todo el planeta, por lo que no es extraño que estafadores de cualquier punto geográfico se hayan puesto manos a la obra para intentar engañar a sujetos deseosos de inmunizarse.

Tal es el riesgo que existe que, el pasado diciembre, Interpol emitió una alerta mundial para que los países extremaran su precaución ante una posible avalancha de ataques. De hecho, Chile y Brasil ya los están padeciendo: a través de diferentes dominios, los criminales ofrecen supuestas vacunas que no se corresponden con los canales oficiales de distribución ni con lotes registrados.

Estos anuncios cumplen exactamente los mismos patrones que presentaban, meses atrás, las que prometían mascarillas o medicamentos. En ambos supuestos, el objetivo es muy claro: obtener los datos sensibles de las víctimas para, posteriormente, venderlos a terceras empresas o suplantar la identidad de dichas personas.