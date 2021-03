Si recibes este SMS de Amazon o Seur, no piques: es una estafa

La Policía Nacional publicó dos tuits en el día de ayer en los que alertaba de una estafa a través del envió de SMS que contienen un enlace fraudulento. Uno de los mensajes maliciosos suplantaba la identidad de Amazon y afirmaba que la empresa había crecido mucho durante la pandemia y que si invertías 200 euros, tendrías un segundo sueldo: “No piques, es falso nadie te va a dar un segundo salario”, explica el cuerpo policial.

🎴¡ATENCIÓN!

Si te llega un mensaje como este 👇 y lo contestas lo único que vas a recibir es una #EstafaSMS#NoPiques, es #falso nadie te va a dar un segundo salario pic.twitter.com/6M87uAxNR7 — Policía Nacional (@policia) March 9, 2021

La otra alerta publicada por la Policía Nacional hacía mención a la recepción de un SMS que suplantaba la identidad de Seur y que pedía dar los detalles para recibir un paquete que anteriormente no había podido ser entregado: “Si te llega un mensaje de texto sobre una compra que no has realizado y te piden que contestes para programar una nueva entrega, no piques, es falso”, dijo la Policía Nacional.

⚠¡ATENCIÓN!



Si te llega un mensaje de texto sobre una compra🎁 que no has realizado y te piden que contestes para programar una nueva entrega ❌#NoPiques es#falso pic.twitter.com/LTrGaQGExO — Policía Nacional (@policia) March 9, 2021

Esta estafa es conocida como smishing y su objetivo es robar información privada del afectado o realizarle un cargo económico. Hace unas semanas, la Policía Nacional ya alertó de una estafa similar a la de Seur en la que se suplantaba la identidad de FedEx, otra empresa de paquetería, en la que había un enlace fraudulento para rastrear la llegada de un pedido.

El pasado lunes, Javier Izquierdo, jefe de Grupo de Delitos Económicos, explicó en ‘Canal Sur’ que este tipo de estafas “instalan una aplicación que se hacen con el control absoluto del móvil”: “Las víctimas entran en una página web fraudulenta y desde dicha página web descargan esta aplicación. Por lo tanto, es de suma importancia que si nos ha ocurrido esto, hay que reestablecerlo a los valores de fábrica y así lo eliminamos completamente”. El agente policial añadió que, desde que un terminal “se infecta, envía cientos de SMS a otros teléfonos”.

Precisamente, la semana pasada los Mossos d’Esquadra detuvieron a cuatro personas en Barcelona, acusados de un delito de estafa y pertenencia a banda criminal, tras enviar hasta 71.000 mensajes telefónicos SMS con enlaces a web falsas para estafar a las víctimas y conseguir datos bancarios.