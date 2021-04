El bulo de WhatsApp que ha engañado a 5.000 personas en Sevilla: les iban a vacunar contra la COVID-19

Junto con la pandemia de COVID-19, se ha impulsado otra también igual de peligrosa. La infodemia que ha provocado este coronavirus ha dado lugar a numerosos bulos que han ido circulando, sin ton ni son, por los móviles de buena parte de España. Tal es el daño que han provocado que WhatsApp tomó la decisión de limitar el número de reenvíos por persona a sólo cinco. Es evidente que estos mensajes, que a priori parecen inofensivos, pueden alterar el orden en cuestión de minutos.

Eso es lo que ha ocurrido, recientemente, en Sevilla: 2.000 adultos estaban citado para obtener la primera dosis contra el bicho el jueves santo. Sin embargo, una noticia falsa difundida a través de esta aplicación generó que acudieran muchas más de las citadas. Así lo ha denunciado la Junta de Andalucía, que cifró entre 4.000 y 5.000 las personas adicionales que aparecieron en el punto de vacunación.

¿Que decía tal mensaje? Sencillamente, que podían obtener la vacuna sin cita previa. Tan sólo tenían que pasarse por las instalaciones del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla para que se la inoculasen. Todo falso, claro. “Insistimos. Cualquier mayor de 80 años que no esté vacunado puede ir ahora al Sadus de Bermejales”, recoge el texto. “Acaba de ir una voluntaria y la acaban de vacunar. Sin cita ni nada”.

El problema es que este bulo no sólo afectó a estas víctimas, sino también a quienes sí estaban citados de verdad. Pues todas tuvieron que pasar por un mostrador en el que se tomaban los datos y se corroboraba la fecha y la hora. Además, esta situación provocó cierta tensión y desconcierto en las filas, ante semejante engaño.

“Es falso que se esté vacunando contra la COVID-19 sin cita previa en ningún punto de vacunación de Andalucía. No hagas caso de los bulos y no acudas si no has citado citado”, ha alertado la Junta de Andalucía en su cuenta de Twitter. El ente, como consecuencia del incremento de información falsa en las redes sociales, está preparando una denuncia ante la Policía Nacional, cuyo objetivo es localizar al responsable de semejante barbaridad.