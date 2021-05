Privacidad de datos: así lo maneja Petal Search

Nadie lo duda: internet es una parte indispensable de nuestra vida. No existe en el mundo físico (más allá de servidores, cables, etc.), pero impacta de una forma inequívoca. El acceso casi instantáneo a la información se encuentra en la base de la sociedad de consumo moderna. Es la forma en la que encontramos noticias, comida para llevar, restaurantes, muebles para el hogar, moda, viajes, trabajo y, sí, incluso amistad y amantes o parejas. En resumen, sin los motores de búsqueda, la máquina que impulsa nuestro mundo comienza a fallar.

Los usuarios de internet crean más de 15.000 millones de búsquedas por mes, o lo que es lo mismo, unas 350.000 al minuto. Por lo general, los motores de búsqueda recopilan información detallada que permite identificar individualmente a cada usuario por gustos, género, ubicación, edad... Estos datos se recopilan con fines de marketing y elaboración de perfiles de consumidores. Las empresas responsables de los motores de búsqueda también utilizan los datos obtenidos para realizar investigaciones y compilar estadísticas de uso. Los motores de búsqueda, por último, también vinculan los nombres de las personas y otra información personal con sitios web y noticias que pueden ser inexactas, engañosas o acosadoras.

Por todo esto no es extraño que los datos de búsqueda sean uno de los tipos más sensibles de información personal, y su recopilación y uso por parte de empresas de internet plantea importantes riesgos para la privacidad del consumidor. Como resultado de los métodos de marketing conductual y la posible exposición de información sensible, los grupos que abogan por una cada vez mayor privacidad han pedido más protección para los datos de búsqueda. Específicamente, los defensores de la privacidad han pedido limitaciones estrictas en la recopilación, retención y divulgación de información relacionada con direcciones de Protocolo de Internet (IP). Las direcciones IP son uno de los principales métodos para identificar a los usuarios. Otros métodos incluyen la toma de huellas digitales del navegador, las cookies de seguimiento y el análisis de consultas de búsqueda (particularmente con respecto a las personalizadas). ¿Cuanta información? De acuerdo con la publicación CPO, especializada en privacidad digital, Google tiene aproximadamente 15 exabytes de datos, o la capacidad de alrededor de 30 millones de ordenadores personales.

Otro hecho que vale la pena señalar es que el navegador de Google, Chrome, tiene la capacidad de vincular toda nuestra actividad en la red gracias a un mono polio que incluye redes sociales (como YouTube), correo electrónico y búsquedas personales. La realidad es que no dar nada a cambio de un servicio es imposible. Los motores de búsqueda cuestan dinero: mantenimiento de servidores, desarrollo de algoritmos cada vez más potentes y sistemas de seguridad y prevención de ataques son el resultado de muchas horas de trabajo. El problema es que existen empresas que usan más datos de lo habitual, y hay otras que no permiten una configuración personalizada…o la dificultan mucho. En los últimos años la Agencia Española de Protección de Datos y su homónima europea han creado claras directrices para evitar que debamos estudiar Derecho para leer los acuerdos de privacidad y obliga a las compañías a crear acuerdos más comprensibles y menos extensos. Algunas lo consiguen: el acuerdo de Petal Search tiene unas 2.300 palabras. Otras, no tanto: el de Google más del doble sin incluir los enlaces.

A nivel individual

La realidad es que, sea por la cantidad de servicios que ofrece el gigante de internet o por otro motivo, configurar la privacidad de los servicios que usamos es muy complejo y estimula el abandono de intentarlo por parte del usuario. Petal Search, por otra parte, se ha asegurado de cumplir con las normativas de claridad y brevedad a la hora de configurar la privacidad a nivel individual. Para ello han dividido el acuerdo que aceptamos a la hora de usar sus servicios en diferentes puntos. Uno de ellos es la transparencia. Aquí se establece con claridad qué datos se recopilan y como se usan y procesan los mismos. En este apartado se establece de forma comprensible las herramientas que tiene el usuario a la hora de acceder a un mayor control de privacidad. Por ejemplo, se da un paso a paso para configurar el buscador en modo incógnito, donde no se recopila información. Ya sea en el ordenador como en la tableta o en el teléfono. También es posible regular si queremos usar o no la localización en nuestras búsquedas u otros datos sensibles. El segundo apartado está vinculado a la seguridad del sistema y facilita la protección de datos personales. Monitorizan continuamente las amenazas y se evalúan los riesgos para mejorar de manera proactiva la protección de sus datos. Obviamente, el buscador cumple con todas las leyes aplicables al lugar donde se recibe el servicio (las leyes europeas son las más restrictivas y protectoras del usuario en este sentido). Petal Search también se ha esmerado para que podamos comprender cómo se utilizan nuestros datos y todos los servicios involucrados y de qué modo podemos personalizarlos… sin ser ingenieros informáticos. Para esto cuenta con un Centro de Privacidad que se configura desde el dispositivo y permite elegir de forma muy sencilla e intuitiva entre modo Estándar e Inteligente. En cada caso se pueden ver los permisos que se le otorgan al sistema (localización, cámara, micrófono, etcétera). El modo Inteligente, por ejemplo, permite personalizar los resultados, mientras que el cambio entre un modo y otro borra los datos almacenados hasta la fecha para volver a empezar de cero. Se trata de una nueva forma tratar la privacidad, creando un acuerdo real entre usuarios y navegadores que persigue un mejor servicio sin invadir nuestra vida personal para administrar la configuración de privacidad y hacer uso de sus derechos.