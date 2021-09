Todas las formas en que te pueden engañar con SMS falsos

⚠️SI SOIS DE BBVA ESTAD ATENTOS PORQUE ESTÁN HACIENDO UN PHISHING SUPER CREÍBLE ⚠️

Anoche me llegó un sms indicando que mi tarjeta había sido bloqueada por actividad sospechosa. Como podéis ver, me llegó al mismo hilo de sms que tengo con BBVA siempre que me piden un código pic.twitter.com/RIUTdCC4Zy