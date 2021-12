Los “cyberbots” se están quedando con los regalos de Navidad, pero tú también puedes usar uno

¿Alguna vez te has preguntado porque resulta imposible adquirir un determinado producto cuando sale a la venta? La explicación lógica a porque no has conseguido esa entrada de concierto, el último cachivache tecnológico o tal juguete es la alta demanda, pero eso es solo parte de la historia. Una historia que se completa cuando a continuación ves aparecer en plataformas de venta de segunda mano el objeto de tus deseos al doble o el triple de su precio. ¿Por qué ha tenido más éxito el revendedor que tú a la hora de realizar la compra cuando tú compruebas cada día religiosamente la disponibilidad del producto?

Porque él ha utilizado un “cyberbot” para realizar la compra. Es decir, un programa informático que realiza la adquisición de un determinado artículo en el instante en que es puesto a la venta. Y “él” no tiene porque ser alguien con conocimientos informáticos especializados, sino que puede tratarse de un aficionado a los videojuegos harto de que le sea imposible comprar una PS5 o un padre de familia que no quiere que sus hijos se queden sin sus juguetes de moda este año porque otros están decididos a hacer negocio con ello.

El problema se acrecienta de cara a la Navidad y amenaza con sumarse a otros factores como la escasez de suministros y los problemas en la logística del transporte que están afectando a la disponibilidad de algunos productos.

Netacea es una firma de ciberseguridad especializada en la detección de “bots” y que ha alertado de como la proliferación de “retail bots” y “scalper bots” amenaza con estropear los regalos de Navidad a muchas familias, según informa Daily Mail.

De acuerdo con Matt Gracey-McMinn, Jefe de Investigación de Amenazas de Netacea, hay productos con una demanda tan alta que resulta imposible comprarlos sin la ayuda de uno de estos “bots”. Algunos ejemplos que cita son juguetes de Lego como “Creator Winter Village Cottage set” cuyo precio de venta es 89,99 £ (105, 91€) y puede adquirirse en plataformas de reventa por 310 £ (364,85 €). También el calendario de adviento de Harrods Beauty que incluye productos de belleza por un valor de 1,166 £ (1.372 €) y está actualmente fuera de stock, puede comprarse por precios entre 400 y 600 £ en lugares como Ebay, Amazon y el Marketplace de Facebook. O las deportivas Air Jordan Retro que parten de un precio de 110 $ (97,34 €) y pueden encontrarse en torno a los 848 $ (750 €).

Según Netacea, hay tres tipos de compradores que usan “bots” para hacerse con los productos antes que cualquier otro cliente que solo desea poder gastar su dinero en lo que le gusta. Primero, los grupos organizados con el dinero suficiente para afrontar compras importantes. Estos no van a por una PS5, sino que tienen como objetivo productos de lujo con alta demanda. Por ejemplo, Gracey-McMinn cita el grupo que gastó tres millones de libras esterlinas en la adquisición de 70 coches BMW de una edición especial que fabricó la marca, de solo cien unidades.

El segundo grupo está formado por los “amateurs”, personas que simplemente buscan hacerse con productos con alta demanda para revenderlos con un beneficio importante.

El tercer grupo está más especializado y corresponde a los desarrolladores que gestionan foros en Internet y que cobran una cuota mensual por aconsejar y guiar a los que quieren introducirse en la materia. También proporcionan el “software” necesario para hacerse con los productos de interés y recomiendan estrategias de precios.

Estos grupos no son minoritarios y cuentan con webs y medios sociales con decenas de miles de usuarios registrados y seguidores. Y aquí es donde entran también personas que lo único que quieren es poder conseguir un determinado artículo para su disfrute sin más complicaciones.

Los “bots” que se encargan de realizar las compras pueden adquirirse en estos foros y webs por precios que van desde los 25 $ (22,12 €) hasta los 7,900 $ (6,990 €). El usuario tan solo tiene que descargar el “software” en su ordenador, establecer el objeto que quiere comprar y asociar un medio de pago. En el momento en que esté disponible, el “bot” realizará la operación y la escasez de oferta pasará a ser solo una película que cuentan en los medios de comunicación.