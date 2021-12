¿Quieres hacer una compra responsable y eficaz de videojuegos?

En estos tiempos de aislamiento social, comprender más sobre los videojuegos es una forma de comunicarse con los más jóvenes de la casa en su “idioma” y, por el camino, de mantener también una distancia suficiente como para asegurar que permanecen en un entorno seguro y libre de acoso, intimidación, estafas y otras formas de agresión virtual. Jugar es la principal forma de aprendizaje del ser humano, por este motivo es muy importante elegir bien a qué se juega para prever qué se aprende, sobre todo con los más pequeños de la casa, más propensos a malinterpretar los mensajes.

El vínculo entre generaciones se fortalece jugando juntos. Podemos aprender de ellos. Y a ellos les encanta ejercer de “profesores” de sus mayores. Los momentos en los que un padre o una madre pueden asumir el papel de alumno es poco frecuente, y puede suponer una experiencia increíble para todos. Jugar en compañía propone momentos para dialogar, ejercitar la cooperación, el trabajo en equipo y la división de tareas. Actualmente el mercado de los videojuegos está ampliamente diversificado y es posible encontrar el juego perfecto para cada situación. Y, sobre todo, para ganar tiempo de calidad juntos.

También el número de jugadores que participan es importante si queremos convertirlo en una actividad más social. Hay que tener en cuenta que cuando compramos un videojuego adquirimos una experiencia, como ir al cine o disfrutar de unas vacaciones, por ello elegir bien es fundamental para obtener el resultado deseado. Adquirir un videojuego es una inversión, con lo cual se debe escoger bien aquello que queremos regalar, pues hay que tener en cuenta si el producto será el adecuado para la persona a la que va dirigida y si la experiencia que propone está en línea con su desarrollo, edad y gustos personales. También es importante no cometer un error con el contenido, especialmente si el regalo lo va a recibir un menor de edad. Para ello, os proponemos una serie de sencillas recomendaciones para realizar una compra responsable y eficaz de videojuegos:

Es primordial comprender las descripciones del contenido que se encuentran visibles en el estuche del juego. Tan sólo se debe prestar atención a las etiquetas que muestra la carátula para interpretar qué tipo de contenidos incluye la experiencia. Las etiquetas de colores muestran cuál es la edad mínima recomendada para el consumo del juego, por ejemplo: los videojuegos para mayores de 18 años llevan un icono distintivo en color rojo. Los iconos de contenido especifican el tipo de escenas y lenguaje que puede contener y están regulados por el denominado código PEGI, que podremos encontrar en la portada a través de un código numérico +3, +7, etc., el cual indica la edad mínima recomendada para usar este videojuego. Esta codificación viene implementada desde la misma industria con el fin de simplificar el análisis de lo que se encontrará en el transcurso de la experiencia.

En la contraportada, encontramos los iconos con la descripción del contenido más problemático que puede contener el juego, como puede ser violencia, insultos, sexo, etc. A diferencia de lo que encontramos en los libros infantiles, el código PEGI: 1) No indica que únicamente podrán disfrutar de él las personas de esa edad, ya que el juego será divertido también para jugadores más mayores. 2) No asegura que una persona de esa edad sea capaz de entenderlo, jugarlo y disfrutarlo. Muchos videojuegos complejos tienen un código +3 porque no contienen violencia, sexo, etc., pero alguien de esa edad no disfrutará de ellos.

Del mismo modo, es muy importante tener claro qué plataformas se usan para jugar, teniendo en cuenta que hay juegos limitados a un fabricante concreto, y no suelen ser compatibles entre diversas empresas. Los programas suelen utilizarse en videoconsolas conectadas a pantalla, videoconsolas portátiles, ordenadores y móviles; y cada compañía tiene varias versiones de su plataforma. Además, hay que atender un elemento importante: si el juego necesitará algún accesorio para poder disfrutarse de forma óptima, como, por ejemplo, la Realidad Virtual, ya que si no se tiene el casco no se podrá usar el juego. De la misma manera hay que prestar especial atención en la compra de videojuegos para ordenador, ya que es la plataforma con más incompatibilidades y especificaciones técnicas. Repasadas estas pautas, podrás elegir si un producto es adecuado en función de tu propio criterio.

Una vez adquirido, no se puede pasar por alto la instalación del juego, un proceso vital para garantizar compatibilidad y seguridad. Intenta que tus hijos jueguen en sitios comunes del hogar, establece normas de uso referidas al tiempo y a los contenidos. Los menores pueden participar en esta decisión aportando su punto de vista, y sobremanera, conciencia a los menores sobre la importancia de la privacidad en los videojuegos y en la Red, tanto propia como del resto de personas de su entorno, alertándoles de los riesgos existentes.

Por todo lo indicado es conveniente recopilar la máxima información del producto, incluso probando demostraciones gratuitas antes de decidir si el juego es recomendable. Por supuesto, debes mantener unos límites de tiempo en el uso de las pantallas. No se recomienda pasar todo el día jugando, pero unos horarios acordados para esta actividad pueden promover buenos hábitos. Los videojuegos pueden ser saludables y divertidos, simplemente combinándolos con otras actividades, tiempo en la naturaleza y al aire libre. ¿Una partida? Te proponemos:

1) Fall Guys - Devolver Digital - PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Windows, Android/iOS – PEGI +3

Fall Guys, Ultimate Knockout FOTO: FallGuys

Un título multijugador en línea que lanza hordas de participantes a sobrevivir, ronda tras ronda, en una caótica carrera de judías que resulta en sólo un ganador: el último en pie. Hasta 60 jugadores en línea, participan en minijuegos (solitario o equipos) y en cada ronda caen varios jugadores, hasta que solo queda uno. Con un sistema simple, divertido y la posibilidad de jugar en grupo, actualmente es todo un fenómeno.

2) It Takes Two – Electronic Arts - PlayStation, Xbox, Windows – PEGI +16

It Takes two FOTO: ElectronicArts

¿Preparados para una fábula que confronta cómo utilizamos el lenguaje para no comunicarnos de forma asertiva? Esto es It Takes Two, una aventura de Josef Fares, director de cine que da el salto definitivo a la industria del ocio interactivo tocando el alma del jugador en todos los sentidos, sobre una narrativa divertidísima y muy variada en la que el hilo argumental sabe perfectamente remover los sentimientos del jugador.

3) Let’s Sing 2022 - Koch Media - PlayStation, Xbox, y Nintendo Switch– PEGI +12

Let's sing FOTO: Koch Media

No puede faltar un juego de Karaoke para animar las fiestas, y este año nos decantamos por Let’s Sing 2022, que combina 35 temas actuales, clásicos y canciones españolas. Además, es el primer juego de su espectro disponible en nueva generación. Un modo de juego en solitario para las “superestrellas” y otros siete para hasta ocho jugadores, garantiza horas de risas y diversión. También permite utilizar el teléfono como micrófono.

4) Mario Party Superstars – Nintendo - Nintendo Switch – PEGI +3

Mario Party FOTO: Nintendo

El sucesor de Super Mario Party, lanzado para Switch, trae gran parte del contenido de los 11 juegos anteriores de la serie sobre una gran compilación: más de 100 minijuegos clásicos recogidos de Nintendo 64 y GameCube. Además, reúne 5 tableros de la era Nintendo 64, entre los que incluye el mapa que se asemeja al pastel de cumpleaños de la princesa Peach y los escenarios de Space Land.

5) Sonic Colours Ultimate – SEGA - PlayStation, Xbox, Windows Nintendo Switch – PEGI +7

Sonic Coours FOTO: Sega

Sonic cumple 30 años, y SEGA ha decidido homenajearlo revisando uno de sus títulos más redondos en 3D: Sonic Colours. Hay personajes que trascienden a la industria del videojuego. Uno de ellos, es Sonic The Hedgehog, el erizo azul que entró como una bala en nuestros corazones y que todavía nos hace soñar con unas zapatillas que nos permitan correr a la velocidad de la luz.

6) Hot Wheels: Unleashed – Millestone - PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch – PEGI +3

Hot Wheels FOTO: Millestone

Hot Wheels: Unleashed nos ofrece la oportunidad de conducir los coches como si estuviéramos jugando con los icónicos mini vehículos de juguete. El estilo de juego aporta carreras llenas de adrenalina, una amplia selección de vehículos con diferentes atributos y pistas ambientadas, con tramos especiales y elementos interactivos. Ideal para competir con los más peques de la casa y construir trazadas o modificar las míticas miniaturas a nuestro gusto.

7) Lego Harry Potter Collection - Warner Bros. Interactive - Nintendo Switch – PEGI +7

Harry Potter Lego FOTO: Warner Bros.

Dos juegos remasterizados en un solo disco donde desbloquear y jugar con más de 200 de los personajes de la mágica franquicia, explorar Hogwarts y lanzar hechizos en partidas tanto solo como en modo cooperativo. El disco, además de personajes y hechizos extra incluye: LEGO Harry Potter: Años 1-4, basado en los primeros cuatro libros y LEGO Harry Potter: Años 5-7, que cubre los tres últimos libros y las cuatro últimas películas.

8) Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte - PlayStation Studios - PlayStation 5 – PEGI +7

Ratchet and Clanck FOTO: PlayStation Studios

Una Dimensión Aparte narra la historia del famoso mecánico “arreglatodo” de la especie lombax y su inseparable ayudante robot, reimaginada para aunar el espíritu de los títulos clásicos de PS2 con los mejores elementos de la serie. Cuenta con modernos controles, nuevos planetas, armas y herramientas, secciones de juego actualizadas, y una jugabilidad totalmente nueva para Clank. Especialmente indicado para que los pequeños den rienda suelta al héroe galáctico que llevan dentro.

9) Minecraft – Microsoft/Mojang - Windows, Xbox, Android/iOS, PlayStation, Switch, Fire OS, Apple TV – PEGI 7

Minecraft FOTO: Mojang Studios

Minecraft no tiene sangre y se puede jugar en modos sin criaturas hostiles y la necesidad de matar nada. Se participa de tres modalidades: creación, supervivencia o aventuras. En el modo creativo, el objetivo es explorar tu creatividad y construir: una casa, un castillo, una escultura o lo que quieras. En el modo aventura, los mapas tienen objetivos y se adquieren desde su propia tienda, pero también hay escenarios gratuitos con contenido educativo, como los mapas Minecraft Education, con materia en matemáticas, programación, biología y demás.

10) Roblox - Roblox Corporation - Windows, Xbox, Android/iOS, Fire OS – PEGI +7

Roblox FOTO: Roblox

Roblox es una plataforma en línea para diseñar, construir y compartir tus propios juegos y experiencias en 3D. Atento, porque dentro hay multitud de opciones y cada una tiene su propia clasificación de edad. Además, permite conversaciones entre jugadores. El soporte es realmente genial, pero requiere de atención extra y no está de más realizar un control parental para filtrar conversaciones, limitar solicitudes de amistad y prohibir compras online, entre otras funciones.