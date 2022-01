CES 2022: Los mejores inventos y “gadgets” que ha dejado la Feria Electrónica de Consumo

Al final, la sangre no llegó al río. A pesar de las cancelaciones anunciadas que amenazaron con deslucir el evento, más de 2.300 empresas de 119 países y 40.000 visitantes han estado presentes en la última edición de la Feria Electrónica de Consumo que tuvo lugar la semana pasada en Las Vegas, Estados Unidos. El principal evento del sector volvió a la presencialidad tras la edición virtual del año pasado y, aunque sus cifras están lejos de las de los tiempos pre pandémicos (6.000 empresas de 160 países y 100.000 asistentes en 2021), el CES ha vuelto a dejar una larga colección de novedades, “gadgets” e inventos de todo tipo. Recopilamos los productos más llamativos que se han visto durante la semana pasada en Las Vegas.

El BMW que cambia de color con tocar un botón

Como mucho de lo que se ve en el CES, es un prototipo por lo que no vas a poder encontrarlo próximamente en tu concesionario. Este BMW iX Flow es un coche eléctrico que puede cambiar el color de su carrocería gracias a la tinta electrónica. Sí, la misma tecnología que emplean los libros electrónicos recubre el exterior del vehículo para modificar su color del blanco al negro y todos los grados de gris entre medias. Según BMW, así puede expresar el conductor su ánimo y personalidad además de tener un uso práctico: ayuda a mantener la temperatura en el interior con un color más claro en un día caluroso y un color más oscuro cuando hace frío.

Los auriculares invisibles que ni siquiera son auriculares

Realmente, no son unos auriculares aunque cumplan la misma función. Noveto N1 es un dispositivo de aspecto similar a una barra de sonido que emite ultrasonidos dirigidos a los oídos del usuario donde forma lo que el fabricante llama “bolsillos audibles”. El oyente, sin necesidad de usar unos auriculares tradicionales, obtiene una experiencia de audio inmersiva mientras que los que se encuentran alrededor solo escuchan un “susurro”. Según las especificaciones de Noveto, a un metro de distancia del usuario el sonido se reduce en un 90%. La compañía prevé comercializarlo a finales de año.

Noveto N1 utiliza ultrasonidos para prescindir de los auriculares. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Noveto.

El tablero de ajedrez que te dice cual es la mejor jugada que puedes hacer

Chessup es un tablero de ajedrez de aspecto estándar pero con un sistema de inteligencia artificial que indica todas las jugadas posibles a partir del movimiento de una ficha. El tablero ilumina con color verde las más recomendables y con color rojo las peores jugadas. Saldrá a la venta en abril y ya se puede reservar en la web de Bryght Labs por un precio de 329 dólares (unos 290 euros).

Con Chessup no volverás a perder al ajedrez. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Bryght Labs.

El portátil que es una gran pantalla plegable

No es el primero de su clase, pero si el de mayor tamaño que se comercializa. El Asus Zenbook 17 Fold OLED UX9702 es un portátil con pantalla plegable de 17 pulgadas en formato 4:3 y resolución 2K que viene acompañado del teclado bluetooth desacoplable Ergosense. Doblada, la pantalla tiene una diagonal de 12,5 pulgadas FullHD y entre sus dos modos admite una impresionante variedad de usos: “tablet”, portátil con teclado bluetooth, portátil con teclado en pantalla táctil, monitor de PC o enorme E-reader. Monta la última generación de procesadores Intel y aún no se conoce precio ni disponibilidad.

El Asus Zenbook 17 Fold OLED UX9702 admite su uso como "tablet", portátil, PC y E-Reader. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los auriculares que se controlan con la mente

Wisear ha presentado una tecnología que permite realizar acciones como reproducir música o contestar una llamada sin tocar un solo botón, solo con la mente o eso aseguran. Se trata de un “interfaz neuronal” que se integra en unos auriculares a través de pequeños electrodos que registran la actividad facial y cerebral del usuario. Una inteligencia artificial desarrollada por la compañía se encarga de interpretar las señales y tomar las acciones pertinentes. Wisear espera que su tecnología pueda verse en productos a partir de 2023.

Auriculares de Wisear con electrodos integrados. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Wisear.

El volante con pantalla 3D que proyecta imágenes que puedes “tocar”

La “startup” Imuzak ha presentado una pantalla de 2,8 pulgadas que se integra en el volante de un vehículo y proyecta imágenes 3D en el aire que el conductor puede “tocar” gracias a los sensores de los que está provista la pantalla. De esta forma puede interactuar con las notificaciones que reciba mientras conduce, por ejemplo. La tecnología puede aplicarse en otros entornos como baños y ascensores de forma que se puede interactuar con la electrónica de una manera más higiénica.

La pantalla proyecta imágenes 3D que pueden "tocarse" gracias a los sensores incluidos. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Imuzak.

El peluche que te muerde los dedos

Amagami Ham Ham es un robot fabricado por Yukia Engineering que viene a satisfacer una necesidad que la mayoría no sabíamos que existía: la de un cachorro mordisqueándote los dedos antes de echar los dientes y que la experiencia pase de ser placentera a molesta. Cuenta con dos docenas de “patrones de mordisqueo” para que la cosa no sea repetitiva y aún no se conoce precio ni disponibilidad.

Amagami Ham Ham es el peluche robot que te mordisquea los dedos. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El tractor que no necesita agricultor al volante

El fabricante Deere & Co ha presentado su primer tractor completamente autónomo que puede llevar a cabo todas sus tareas sin la presencia de un conductor al volante de la máquina. Se trata del modelo 8R de la compañía equipado con cámaras y otros dispositivos de conducción autónoma que le permiten controlar el entorno y detenerse si encuentran rocas u otros obstáculos. El agricultor podrá controlarlo desde su teléfono con una “app” y se espera que esté disponible a finales de este año.

El tractor autónomo es un modelo 8R equipado con las cámaras y sensores necesarios. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Deere & Co.

La máscara LED que muestra emociones

Qudi es una máscara que cubre por completo el rostro del usuario y muestra expresiones y estados de ánimo a través de un sistema de luces LED. Se controla a través de un “app” en el móvil o mediante un botón incluido en la máscara y es, según sus creadores, “la primera máscara LED emocional del mundo”. ¿Y qué utilidad puede tener aparte de en una película de “La Purga”? Buena pregunta.

La máscara Qudi expresa gestos y emociones a través de un sistema de luces LED. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Qudi.

La mesa robot con nombre de perro perdiguero

The Retriever de Labrador Systems Inc. es un robot personal con forma de mesa diseñado para asistir a personas con movilidad reducida. Es capaz de coger alimentos del frigorífico con sus brazos retráctiles, llevarlos junto al usuario y ajustar su altura para pueda consumirlos con comodidad. Funciona con el asistente de voz Alexa, lo que amplia su utilidad, y puede reservarse por un precio de 1.500 dólares (1.325 euros) y una suscripción mensual de 99 (87 euros).