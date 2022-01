Seguramente tengas un perfil de Facebook, aunque nunca te hayas registrado

Desde mucho antes que Facebook fuera parte del conglomerado Meta, su influencia en la privacidad de los usuarios ya era enorme. Ahora, con WhatsApp e Instagram, estamos hablando de miles de millones de usuarios que brindan sus datos personales aceptando las políticas de uso. Y de un número desconocido de personas que nunca han aceptado las condiciones, ni están en Facebook, pero que tienen sus perfiles, los conocidos como perfiles en la sombra.

La idea es sencilla. Los perfiles en la sombra se llaman así porque no han sido creados por los usuarios, los crea Facebook. Vamos por pasos. Supongamos que no tienes una cuenta en esta red social Facebook, pero muchos de tus contactos la tienen. De hecho, cuando tus amigos y amigas crearon sus cuentas, Facebook les ofrece un servicio especial donde pueden importar sus contactos para encontrar amigos que ya estén en la red.

Esto facilita mucho comenzar a interactuar ya que no hay que buscar persona por persona, simplemente aparecerán en una lista quienes ya tengan su perfil. Al mismo tiempo Facebook puede hacerle saber a tus contactos que has creado una cuenta.

Obviamente no todos aquellos que se encuentren en tu agenda tendrán cuenta en Facebook y el programa debería saltarlos y seguir su camino. Pero no es así y esta red social sabe de quién eres amigo, dependiendo de las agendas de contactos en las que estés presente. Ya no será un solo contacto, sino todos los que te tengan en su agenda, aparecerán en esta página en la sombra, de lo cual pueden deducir edad, intereses, ubicación aproximada. Una oportunidad más para obtener información gratuita y sin la necesidad de proveer un servicio, ya que ni siquiera te has registrado en la página. Obviamente no tienen tu consentimiento, pero sí el de tus contactos.

Por suerte puedes saber qué información tiene Facebook sobre ti, si este es el caso…desafortunadamente tienes que registrarte para hacerlo.

¿Es esto legal? El acuerdo que aceptamos con facebook al registrarnos lo deja intuir, aunque de un modo vago. En el apartado Lo que tú y otras personas hacen y nos proporcionan, se puede leer: “También recibimos y analizamos contenido, comunicaciones e información que nos proporcionan otras personas al usar nuestros Productos (recordad que ya no solo es Facebook, también WhatsApp e Instagram). Esto puede incluir información sobre ti, como en el caso de que otras personas compartan o comenten una foto tuya, te envíen un mensaje o suban, sincronicen o importen tu información de contacto”.

Acuerdo de uso en Facebook FOTO: Facebook

Al mismo tiempo, en el apartado Redes y conexiones, se puede leer: “También recopilamos información de contacto si eliges subirla, sincronizarla o importarla desde un dispositivo (como una libreta de direcciones, un registro de llamadas o un historial de SMS), que usamos para fines como ayudarte a encontrar personas que quizá conoces y para otros fines que se describen a continuación”.

Acuerdo de uso en Facebook FOTO: Facebook

¿Cómo sabemos que Facebook crea perfiles ocultos?

Podríamos decir que todo comenzó allá por 2013 cuando se produjo una filtración de los datos de contacto de las personas que estaban registradas en la red… y de aquellas que no.

La razón para que Facebook haga esto es sencilla: la función Personas que tal vez conozcas, donde la red recomienda amigos que quizás conozcas que tengan cuentas en el sitio web.

La idea es que si A y B crean un perfil de Facebook antes que tu, Facebook puede tener una idea de quién está en tu círculo de amigos. Esto le permite a Facebook saber no solo quien está en tu círculo, también qué contactos comparten A y B contigo y sugerirles nuevas amistades, ya que ambos te conocen.