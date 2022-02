Nintendo cierra las tiendas digitales de Wii U y 3DS ¿Dónde van los juegos que he comprado?

Ya es oficial. Desde las oficinas de Nintendo confirman que, a partir de marzo de 2023, los usuarios de Nintendo Wii U y Nintendo 3DS ya no podrán realizar compras en sus respectivas eShops (las tiendas digitales oficiales de las plataformas) y cumplido este plazo, tampoco será posible descargar contenido gratuito. Aunque en realidad, si atendemos al plan publicado por el fabricante japonés, a partir de este mismo año se irán desactivando gradualmente otras características de la tienda hasta su clausura definitiva.

¿Qué consolas están afectadas?

Estos cambios corresponden a los siguientes dispositivos: Nintendo Wii U Deluxe y Básica; New Nintendo 3DS XL; New Nintendo 3DS; New Nintendo 2DS XL; Nintendo 3DS XL; Nintendo 3DS; y Nintendo 2DS. Los plazos marcan que a partir del 23 de mayo de 2022 no será posible ingresar saldo desde tarjetas de crédito y, algo más tarde, desde el 29 de agosto de 2022, tampoco se podrán utilizar las Nintendo eShop Card para agregar saldo a la eShop de Wii U y Nintendo 3DS; sin embargo, será posible canjear códigos comprados anteriormente hasta finales de marzo de 2023.

En trece meses no será posible comprar juegos para la familia de videoconsolas portátiles Nintendo 3DS. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Los usuarios que hayan vinculado su Nintendo Network ID (a las plataformas citadas anteriormente) con sus cuentas usadas en Switch, podrán usar su saldo compartido en cualquiera de estos sistemas hasta marzo de 2023. Después de esa fecha, el contenido completo del monedero solo se podrá usar en Nintendo Switch.

¿Qué pasa con los juegos que ya he comprado?

Si te encuentras entre aquellos que han adquirido juegos digitales y paquetes de contenido extra para estos títulos, no debes preocuparte. La disposición de los videojuegos asociados a la cuenta de usuario se mantiene y no encontrarás impedimento alguno para acceder, tantas veces como sea necesario, a las descargas de compras ya realizadas, del mismo modo que los servicios en línea para los títulos seguirán siendo accesibles. Tampoco hay previsión de un posible cierre de esta funcionalidad.

No obstante, el tema genera cierta preocupación entre los perfiles formativos del sector y las comunidades interesadas en preservar la historia de los videojuegos. Con el auge de las consolas dotadas de potentes funciones en línea, especialmente desde la generación Xbox 360 y PlayStation 3, la desactivación de los comercios digitales y la inutilización de sus catálogos puede no percibirse como un riesgo a corto plazo, pero augura un incierto escenario para miles de títulos que únicamente se han valido de la distribución digital para su comercialización, ya que difícilmente serán capaces de mantenerse y alcanzar generaciones futuras.

Un millar de juegos a la deriva

En la determinación de cerrar ambos bazares ha influido la mínima cantidad de usuarios que utilizan las tiendas de las dos consolas, que dejaron de producirse hace unos años y han visto reducida drásticamente su base de jugadores. Pero el cierre de Nintendo eShop en Wii U y 3DS conlleva la desaparición de algo más de 1.000 obras, que se desvanecerán para siempre y no se podrán volver a comprar. Tan solo aquellos que las hayan adquirido previamente podrán volver a descargarlas y jugarlas.

Entre los títulos de Wii U que no estarán disponibles tras el cierre de la eShop encontramos ‘Affordable Space Adventures’, ‘Amiibo Tap Nintendo’s Greatest Bits’, ‘Chasing Aurora’, ‘Dr. Luigi’, ‘The Letter’, ‘Mini Mario & Friends Amiibo Challenge’, ‘Pokémon Rumble U’, ‘Pullblox World’, ‘FAST Racing Neo’ o ‘Mario vs Donkey Kong Tipping Stars’, entre muchos otros.

Nintendo desactivará gradualmente características de las tiendas de 3DS y Wii U hasta su cierre definitivo en 2023.. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El catálogo a la deriva de 3DS también incluye otros títulos como ‘Chibi-Robo Let’s Go’, ‘Dillon’s Rolling Western 1 & 2′, ‘Dr. Mario Miracle Cure’, ‘Mario & Donkey Kong Minis on the Move’, ‘Mini Mario & Friends amiibo Challenge’, ‘Nintendo Pocket Football Club’, ‘Pokémon Link Battle’, ‘Pokémon Picross’, ‘Hana Samurai’, ‘Steel Empire’ y ‘Tokyo Crash Mobs’.

¿Esperanzas? Sony ya renunció a cerrar PlayStation Store para PS3 y PS Vita

En abril del año pasado, Sony confirmaba un movimiento similar con el anuncio de la conclusión de las operaciones de soporte en PlayStation Store para PlayStation 3 y PSVita. Tras una potente reacción de la comunidad y, ante la respuesta negativa que generó el anuncio, los jefes de la corporación japonesa decidieron mantener el acceso a las funciones asociadas a las tiendas de ambas plataformas de modo indefinido. Algo que es difícil trasladar a Nintendo, históricamente impermeable a las reacciones que se producen fuera de sus oficinas centrales en Kioto.