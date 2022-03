Mobile World Congress: probamos lo último de OnePlus

Lleva poco más de un mes en China y se espera que en breve llegue a Europa, pero quienes visitan el recinto de OnePlus en el Mobile World Congress se pueden dar un gusto: ver y tocar al OnePlus 10 Pro, el nuevo buque insignia del fabricante chino. Si bien en otras oportunidades ya hemos hablado de One Plus, una casa que se está esmerando en hacer las cosas bien en aspectos esenciales como cámaras, batería y procesamiento, en el OnePlus 10 Pro vale la pena destacar algunos detalles.

Del mismo modo que en su tiempo Huawei dio un paso adelante en el apartado fotografía gracias a su alianza con Leica, OnePlus hace lo propio con la reconocida marca Hasselblad. A esta alianza le suma su afianzada relación con Qualcomm (son de los primeros en contar con sus microchips más avanzados) y su diseño novedoso.

El último modelo de la casa, el OnePlus 10 Pro, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que significa que lo que vemos se actualiza 120 veces por segundo. En su interior incorpora lo último de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 1, una memoria de 12 GB y 256 de almacenamiento. Su batería no solo es interesan por su capacidad ( 5.000 mAh) sino también por contar con una de las cargas rápidas más eficientes del mercado: 80W con el cargador propio y 50W con carga inalámbrica (una cifra a la que el último iPhone no llega ni con cable).

En la parte delantera está la cámara frontal de 32 MP (muy buenas impresiones iniciales), un lector de huella eficaz y una pantalla con curvas muy rápida y en la que no se notan saltos de imagen en tareas exigentes.

En su parte trasera (que podrá ser de color negro o un verde muy interesante), tenemos las tres cámaras principales de 50, 48 (gran angular) y un teleobjetivo de 8 MP. Aquí sí que habrá que esperar para un análisis más profundo, ya que solo pudimos verla en un entorno de luz artificial, pero los resultados iniciales y la experiencia con la versión anterior, prometen mucho y bueno.

En la mano es obvio que estamos ante un teléfono de gama alta que huye del plástico y se inclina por las superficies cerámicas y de cristal. No es pesado pero sí es sólido en la mano. Se agradece mucho que no atraiga las huellas en las parte trasera y, sobre todo en el verde, dan ganas de no usar funda, para lucirlo.

La fusión del Snapdragon 8 Gen 1, su memoria RAM y la última versión del sistema propio de OnePlus (OxygenOS) y el Android 12, hacen que sea muy veloz aún con una demanda alta. Si a esto se le suman las numerosas opciones de personalización y la costumbre de OnePlus de convocar a sus usuarios para mejorar las interfaces, el OnePlus 10 Pro será uno de los móviles más interesantes y buscados del 2022.