OnePlus se lo está poniendo muy difícil a la competencia

En un evento transmitido a través de internet, OnePlus ha presentado su nuevo OnePlus Nord CE 5G Core Edition. El dispositivo no pretende innovar en diseño: es directo, sencillo, con marcos mínimos y un sistema triple de cámara en la parte trasera. Los materiales externos son sólidos y de calidad, pero donde de verdad están las sorpresas es en el interior. Estas son las seis características del OnePlus Nord CE 5G que lo hacen tan distinto del resto de móviles. Por separado pueden no sorprender, pero todas en un mismo smartphone y por un precio por debajo de los 300 euros no dejan a nadie indiferente.

Batería

Está equipado con una batería de 4.500 mAh, casi un 10% más grande que la del Nord original. Gracias a la tecnología de carga rápida mejorada, Warp Charge 30T Plus, la batería pasa del 0 al 70% en solo media hora. A ello hay que sumarle un sistema de carga inteligente que detecta si el móvil está cargándose por la noche y una vez que llega al 100% detiene la carga para no perjudicar a la batería.

Cámara

El nuevo OnePlus Nord CE cuenta con una configuración de tres cámaras traseras de 64 MP con una apertura f/1.79. La lente ultra gran angular de 119° aporta una mayor versatilidad al sistema para tomar paisajes principalmente o fotos de grupo. En la parte frontal, Nord CE cuenta con una cámara de 16 MP para selfies. Su modo Nightscape, diseñado para fotos nocturnas, captura hasta ocho fotos con diferentes exposiciones y las une combinando lo mejor de cada una para lograr el resultado más adecuado.

Cerebro

Cuenta con el procesador más potente del mercado para la gama media: el Snapdragon 750 5G. A ello le suma hasta 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. El dispositivo está equipado con OxygenOS11, la capa nativa de OnePlus, que es compatible con Android 11. Hay que destacar que OnePlus es una de las marcas chinas que más cerca trabaja con Google a la hora de crear sus capas de sistemas operativos, lo que hace que todo el sistema fluya con velocidad y eficiencia.

5G

No solo está equipado con el nuevo estándar de conectividad, el OnePlus Nord CE 5G, incorpora dual SIM, de modo que es un compañero perfecto para viajes a otros países a la hora de comunicarse en la red local sin perder la original.

Extra fluidez

Una de las características más conocidas de OnePlus es que desarrolla su capa de personalización, el OxygenOS11, directamente junto a los usuarios. En las primeras etapas realiza reuniones en todo el globo para escuchar los comentarios y agregar o quitar especificaciones. En esta oportunidad, uno de los pedidos fue optimizar las funciones que se podían controlar con una sola mano. De este modo, los controles táctiles se han reposicionado para responder a esto. Tanta atención le prestan a sus usuarios que, durante la presentación han mencionado a varios de ellos y le han dicho que sus deseos se han concedido: El OnePlus Nord CE 5G vuelve a contar con un conectar de 35 mm para los cascos.

Pantalla

El Nord CE 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas y una tasa de refresco de 90Hz (se actualiza noventa veces por segundo). Cuenta con HDR10+ y tiene, según sus responsables, una clara vocación de videojuego y realidad aumentada.

Disponible en Charcoal Ink, Silver Ray y Blue Void, el OnePlus Nord CE sale a la venta el 21 de junio desde 299 euros. Pero OnePlus ha creado una opción para quienes quieran hacerse con uno de estos teléfonos de forma gratuita: solo tienen que descifrar correctamente el código de acceso de un dispositivo virtual.

Otra opción es acudir a las Core Sales en OnePlus.com, hasta el 13 de junio de 2021 a la 1:00h.