Esto es lo que ves cuando te come un tiburón tigre

Los ataques de tiburones a personas es un suceso mucho menos habitual de lo que Steven Spielberg nos hizo creer hace ya casi medio siglo, pero habituales o no continúan despertando un enorme interés. Las grabaciones accidentales de este tipo de ataques, que en la mayoría de los casos muestran entre poco y nada, reciben cientos de miles de visualizaciones y por eso resulta interesante la experiencia del cineasta Zimy Da Kid, quien ha podido grabar como son los primeros segundos en la boca de un tiburón mientras intenta masticar y engullir lo que ha atrapado.

El director del cortometraje documental “Man of the sea”, que relata la historia del submarinista Pierrick dedicado a la protección de los tiburones, ha compartido recientemente una grabación realizada con una cámara Insta360 ONE X2 que terminó en las fauces de un tiburón tigre. Este escualo fue grabado, durante una expedición de la organización para la conservación del medio ambiente Deep Sea Guardians en la que participaba Zimy Da Kid, intentando devorar la cámara del cineasta y permitiendo echar un vistazo muy de cerca a lo que sucede dentro del tiburón cuando devora una presa.

El tiburón tigre es un habitual de las aguas templadas de todos los océanos, recibe su nombre por sus rayas oscuras transversales en el dorso y costados y puede alcanzar hasta los 5,5 metros de longitud. Sobre las circunstancias de la grabación Zimy Da Kid, que por lo que se ve en “Man of the Sea” está habituado a bucear entre tiburones tigre, explicó en una publicación en Instagram que recogen el “momento en que este tiburón tigre curioso decidió saborear mis cámara insta360 durante nuestra última expedición con Deep Sea Guardians”.

En el vídeo se puede apreciar como el escualo atrapa, mastica, intenta tragar y finalmente escupe la cámara. Sin la sangre que habría con una víctima animal, estos deben ser los últimos segundos que puede ver una presa de un tiburón tigre.