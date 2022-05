Huawei Mate Xs 2: un salto en los móviles plegables

En un evento transmitido desde Milán, Huawei ha presentado la evolución de su dispositivo plegable, el Mate Xs 2. El nuevo dispositivo mantiene el diseño plegable con apertura hacia fuera de Huawei (formato libro) y destaca por ser ligero, delgado y plano… pero también por llevar un microchip del año pasado y por no incorporar 5G entre sus conexiones. Sin duda es uno de los mejores plegables en el apartado de tecnología, diseño e ingeniería, pero el veto del gobierno estadounidense, lo relega a un puesto que no merece.

Huawei ha trabajado con la bisagra para hacerla más resistente aún, desarrollando un sistema de doble rotación que hace que el Mate Xs 2 se pliegue por completo. Completamente abierto, el dispositivo está equipado con una pantalla True-Chroma de 7,8 y una tasa de refresco de 120Hz. A esto le suma un conjunto de lentes de 50 MP, un gran angular de 13 y un zoom de 8 MP. La cámara frontal es de 10,7 MP.

En lo que a experiencia directa de usuaria corresponde, en Huawei han trabajado mucho en la función Ventana Múltiple, mucho más fluida e intuitiva. También se han esforzado por equilibrar el tamaño y peso del Mate Xs 2. Es el más delgado de los plegables de gama alta y el más ligero: solo 255 gramos, algo que han conseguido gracias al uso de aleaciones de titanio de grado aeroespacial y acero ultraligero de alta resistencia. De acuerdo con el fabricante, estos materiales no sólo reducen el peso, sino que también proporcionan una mayor resistencia. La batería es de 4.600 mAh, con carga rápida de 66W (90% en 30 minutos) y trabaja muy bien con el procesador Snapdragon 888. Es cierto, no es el último procesador de Qualcomm, pero Huawei intenta compensar con un sistema operativo muy eficaz y trabajado, con la conexión Wi-Fi 6, una tecnología que no solo aumenta la cantidad de datos que se puede enviar y recibir de forma simultánea, sino también permite una conexión de más dispositivos al mismo tiempo. A esto hay que sumarle una memoria RAM de 8 GB y una capacidad de almacenamiento de 512 GB (ampliable con tarjeta NM).

El Mate Xs 2 está disponible a partir de junio en dos colores: negro y blanco, ambos con una textura de cuero e incluye una carcasa PU semicubierta del mismo color que el teléfono que, además de protegerlo, funciona como soporte horizontal y vertical. Su precio: €1.999