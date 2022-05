Cuidado con el gatillo: "Rainbow Six Siege" anuncia duros castigos para evitar el fuego amigo

Si bien la tentación de dar un cate juguetón a un aliado en una partida competitiva, a veces, puede ser demasiado fuerte como para resistirse, Ubisoft promete fuertes castigos para cualquiera que lo lleve a la práctica en “Rainbow Six Siege”. Según parece, se han puesto muy serios y anuncian que pronto el asunto será mucho más difícil para los jugadores que usan técnicas de “fuego amigo” con la finalidad de molestar a los aliados o llamar su atención, aludiendo que dañan el carácter táctico del juego.

Esta no es la primera medida que prepara el desarrollador para frenar la acción de los jugadores que insisten en no cooperar. En 2019, ya lanzó un sistema con el cual, después de disparar con insistencia a tus aliados, el propio jugador se ve afectado por el daño producido a estos, algo que ahora se extenderá más de una partida. Si por un accidente matas a un compañero de equipo, este puede perdonarte: el juego preguntará si se trata de un asesinato intencionado y tus aliados pueden votar “sí” o “no”. El fuego amigo inverso no se activa si recibes el perdón de tus compañeros.

Víctima del fuego amigo en "Rainbow Six Siege". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ya no se puede disparar a quien quiera

Cuando se haya confirmado la primera muerte de equipo, todo el daño causado sobre los compañeros del equipo del jugador o su rehén será devuelto a dicho jugador y cuando este use un dispositivo especial de su agente para infligir daño, será devuelto al dispositivo en cuestión. El infractor y el resto de jugadores de la partida recibirán un mensaje que les avisará de cuándo y quién ha activado el fuego amigo devuelto.

Fuego amigo devuelto, activado. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Conocido como “Fuego Amigo Devuelto” (Reverse Friendly Fire - RFF), el sistema seguirá produciendo daño a cualquiera que insista en disparar a sus compañeros en “Rainbow Six Siege” durante un tiempo considerable. Como ejemplo, la empresa de entretenimiento ha publicado una captura de pantalla que refleja como un jugador tendrá que superar 20 partidas en las que todo el daño causado a un rehén o aliado se volverá contra él. Alex Karpazis, director de “Siege”, afirma que el aún están realizando ajustes en los sistemas. Esto significa que todavía no está asegurado que las penalizaciones alcancen la veintena de partidas. Esperemos que se relajen cuando entren en vigor los nuevos criterios de castigo.

La compañía está ajustando los castigos

La razón por la que Ubisoft presta especial atención al fuego amigo en “Rainbow Six Siege” es el gran efecto que puede tener en las partidas. Como un solo disparo es capaz de matar tanto a un enemigo como a un aliado o a un rehén, hay que prestar mucha atención para no equivocarse de equipo. Por el momento, no han dado a conocer una fecha para el lanzamiento de los nuevos castigos, lo único confirmado es que el sistema llegará “pronto”, como prueba de su compromiso por mantener la calidad del juego a largo plazo.