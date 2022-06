Francia prohíbe el uso de 28 anglicismos “gaming” para preservar la pureza de su lengua

Un streamer ya no es un streamer en Francia sino un jouer en direct (jugador en vivo) o joueuse-animateur (jugadora-anfitrión), entre otras alternativas en lengua gala que el Ministerio de Cultura ha elevado a rango de norma tras su publicación en el Diario Oficial, el equivalente al Boletín Oficial del Estado en España. La medida tiene como objetivo evitar que anglicismos de uso común en el sector de los videojuegos, y también en la publicidad y el audiovisual, supongan “una barrera para la comprensión” de los no jugadores y ayudar a “preservar la pureza de la lengua francesa”, según informa The Guardian.

Así, la medida se encuadra dentro de la lucha permanente de Francia para evitar que el uso del francés, y con él la identidad nacional, se desdibuje frente a la penetración de otras lenguas como el inglés. Todo lo relacionado con la tecnología es campo abonado para la adopción de anglicismos y la Academia Francesa ya advirtió en febrero que “esta degradación no debe verse como inevitable”, criticando entonces la adopción de expresiones como big data o drive-in.

La nueva medida no afecta a particulares, pero obliga a todos los trabajadores de la administración a usar la lista de alternativas en francés a una serie de 28 anglicismos de uso común con videojuegos facilitada por el ministerio.

De acuerdo con el mismo, un grupo de expertos ha buscado en medios especializados en videojuegos para encontrar expresiones equivalentes en francés a términos como pro-gamer (joueur professionnel o jugador profesional), eSports (jeu vidéo de competition o videojuego de competición), free top play (F2P) (jeu vidéo en accès gratuit o videojuego de acceso gratuito), downloadable content (DLC) (contenu téléchargeable additionnel (CTA) o contenido descargable adicional), entre otros.

Esta es la lista completa de los anglicismos de uso común en el sector de los videojuegos que Francia ha prohibido, las alternativas que deberán utilizar en toda la administración francesa y su traducción al español.