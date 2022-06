¿Es este el teléfono del año?

Paradójico. La empresa se llama Nothing (Nada, en inglés), pero tiene el potencial de cambiar mucho. Es la nueva creación de Carle Pei, cofundador, junto a Pete Lau de One Plus. Cuando Pei se distanció de One Plus y fundó Nothing, en plena pandemia, le siguieron inversores, como Tony Fadell (inventor del iPod), Kevin Lin (cofundador de Twitch), Steve Huffman (cabeza visible de Reddit) y el youtuber Casey Neistat (más de 12 millones de suscriptores). Una lista nada despreciable. Nothing lanzó su primer producto el 27 de julio de 2021, los cascos Nothing Ear (1) que en menos de un año ya han vendido más de 400.000 unidades. Y ahora llega lo que podría ser el teléfono del año. Al menos en lo que a diseño respecta.

Los cascos de Nothing han vendido 400.000 ejemplares en menos de un año FOTO: Nothing

Y es que los números de Nothing han sido posibles, en gran parte, gracias a su diseño. Los Nothing Ear (1) tienen la particularidad de ser unos cascos “transparentes”: nos permiten ver su interior y curiosear en sus componentes. Es obvio que para Nothing el diseño es tan importante que ha contratado a Adam Bates, anterior director de diseño de Dyson, para liderar este equipo. Y ahora llega su primer móvil, el Nothing Phone (1), un teléfono que sigue la misma estela de diseño de los cascos.

Si bien la presentación será el 12 de julio, Nothing ya ha comenzado a calentar motores y ha publicado varias imágenes del móvil. El revuelo en redes ha sido enorme y no es para menos: por fin una firma se atreve a cambiar el paradigma de diseño de un teléfono y a jugar con él.

Es cierto que el Nothing Phone (1) no nos permite ver sus componentes internos, pero la trasera es un guiño lleno de detalles, como las cámaras (aún no sabemos su resolución) En su lugar, lo que vemos es una cubierta que tapa todos los componentes. De la trasera llaman la atención las dos cámaras superiores (de las cuales no sabemos nada, ni resolución ni tipo de lente), ni el propósito del círculo central, el cual, por un vídeo que ha publicado Nothing, se iluminaría cuando lleguen notificaciones.

Habrá que esperar al 12 de julio para tenerlo en nuestras manos. FOTO: Nothing

Las especulaciones han sido muchas en cuanto a sus prestaciones, pero todo indica que estará dentro de los móviles de gama media/alta, con un procesador Snapdragon de última generación o como poco el Snapdragon 778, una pantalla AMOLED de 6 pulgadas… o una OLED de 6,5. Una certificación reciente nos permite deducir que contará con una carga rápida de 45W. Pero lo que a todos llama la atención es su diseño, muy diferente de lo que nos resulta habitual y que hará que no queramos ponerle funda.

Aunque habrá que esperar hasta el 12 de julio, la fecha oficial de la presentación del Nothing Phone (1), seguramente habrá nuevos avances en las semanas que viene. Eso sí, quienes no puedan soportar la espera podrán hacerse con una edición limitada, a 100 unidades, del Nothing Phone (1) a partir del 23 de junio.