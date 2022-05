Cinco tocadiscos recomendados para regalar o para recordar viejos tiempos

¿Por qué habré tirado mi viejo tocadiscos? ¿Después de qué mudanza terminó en un vertedero? ¿En qué momento pensé que eso ya tenía valor y que ya solo utilizaría CD’s? Fue una decisión equivocada, seguro, como tantas otras. Y ya no tiene remedio.

Deja de lamentarte por haber tratado a tu tocadiscos de toda la vida, ese que tantas alegrías te ha dado, como un trasto viejo. En aquel momento, la inmensa mayoría de propietarios de tocadiscos pensaron que sería un mueble inservible más o, peor aún, uno de tantos aparatos electrónicos que había quedado desfasado, en esta ocasión ante un sistema de reproducción, el CD, que pocos años después ha muerto arrasado por internet. Y lo ha hecho, desde luego, sin el glamour con el que desapareció el tocadiscos.

Si al menos tuviste la prevención de guardarte los discos de vinilo o si quieres alguno de esos que marcaron tu infancia o adolescencia (que se siguen vendiendo) lánzate por fin a dar el paso de comprarte un tocadiscos.

Un regalo perfecto para sorprender

Cuestan menos de lo que parece (en torno a 40-70 euros la mayoría de ellos), conservan el sonido característico del vinilo y están diseñados de tal forma que encajan perfectamente como elemento de decoración en el salón. Pueden ser, por tanto, un capricho para ti o un regalo perfecto con el que sorprender.

Y un dato que quizás no conocías. Se pueden usar de forma digital mediante bluetooth o con la propia aguja, tienen entrada de USB, permiten grabar de un formato a otro y algunos de ellos llevan incluso entrada de cassete y radio incorporada.

Hemos repasado todo lo que se ofrece en Amazon y, en función del precio, las opiniones de los clientes y el ránking de ventas, estos son nuestro cinco tocadiscos recomendados.

1. El tocadiscos más vendido: ‎DIGITNOW M36

Ahora con un 33% de descuento. Con casete y radio

Empezamos por el tocadiscos más vendido estos días en Amazon, al que además se le ha aplicado un descuento del 33% para hacerlo todavía más atractivo. Es un reproductor de discos de 3 velocidades apto para 33, 45, 78 RPM seleccionable. Tiene también un plato giratorio con función Bluetooth, reproductor de casete con expulsión y función de avance rápido.

Funciona además como reproductor de radio estéreo analógico AM / FM y convertidor a mp3. Permite conexión auxiliar para otros dispositivos (CD, Ipod, Iphone, etc.) y codificación directa USB / SD para giradiscos, cassettes, auxiliares y radios. Viene con altavoces estéreo incorporados, pantalla LCD con luz de fondo, auriculares y cubierta antipolvo. De lo más completo, por tanto, con lo mejor del sistema tradicional y las ventajas de las tecnologías actuales.

2. Un tocadiscos vintage con una oferta única del 42%: PRIXTON VC400

Diseño de maleta para llevar de un sitio a otro

El segundo tocadiscos recomendado lo tiene todo para que sea tu modelo elegido. Es una preciosidad para colocar en el salón o la sala de estar, tiene muy buenas opiniones de los clientes y, solo por cierto limitado (Amazon no suele aclarar cuánto en estos casos) tiene una espectacular oferta del 42%, que lo hace mucho más barato que otros tocadiscos similares o peores.

El Prixton VC400 es un reproductor de vinilo y convertidor de vinilos a WAV. Es un tocadiscos bluetooth con 2 altavoces de 3W, salida RCA y velocidad de 33.3/45/78 RPM. Tiene dos funciones para escuchar el disco mediante bluetooth o con aguja de cerámica.

Y un último capricho, su preciosa maleta para viajar con él. La última opinión de clientes registrada en Amazon no puede ser más entusiasta: “Me ha encantado, lo he recibido enseguida y al probarlo me he quedado sorprendida, se oye fenomenal y las instrucciones son claras, aún no he probado el modo de grabación pero se ve muy sencillo puesto que sólo tienes que conectar un usb o insertar una tarjeta tf, la radio y el modo Bluetooth también van fenomenal. En definitiva encantada con el producto y lo recomiendo 100%. Se puede también escuchar música desde el pen o desde la tarjeta, pasar canción y hasta poner pausa, graba genial también”.

3. Un tocadiscos ideal para regalar: Victrola VSC-550BT-TQ

En azul turquesa

Otro tocadiscos barato con todo lo básico para escuchar los vinilo antiguos (los de la calidad para melómanos, por cierto, cuestan más de 300 euros). Tiene también un precioso diseño vintage y maleta incorporada. Uno de esos regalos con los que triunfar seguro. Date prisa porque quedan pocas unidades.

Entre sus características técnicas, es muy parecido a los modelos anteriores: tres velocidades (33 1/3, 45, 78 RPM), bluetooth integrado para reproducir música de forma inalámbrica, no necesita cables, diseño de maleta portátil con asa de fácil transporte, entrada auxiliar de 3,5 mm para reproducir música desde cualquier dispositivo que no sea Bluetooth, entrada auxiliar RCA y conector de auriculares, altavoces estéreo integrados, no utiliza batería...

4. Tocadiscos de vinilo años 50: VOKSUN ‎S300

Con un sonido estéreo excelente

Un poco más cara es nuestra cuarta propuesta, pero a tenor de la calidad del sonido y los comentarios de los clientes esa pequeña inversión merece la pena con creces. Tiene las mismas características y funcionalidades que los anteriores pero destaca especialmente por su sonido estéreo redondo 2.0 incorporado, con un efecto de sonido altamente restaurado. Proporcionan un sonido completo al reproducir todos los estilos de música.

Las opiniones de los clientes son, en la mayoría de los casos, entusiastas. Esta es la última recogida en Amazon: “Hay muchos modelos vintage, pero no he encontrado otro más bonito que este. Cuando lo recibí la sorpresa fue tremenda, el tacto, los colores, el estilo... No pasa pesapercibido para nadie allá donde se ponga. Es pequeño, y fácil de transportar para escucharlo en cualquier parte. El formato del maletin me encanta. Admite diferentes tamaños de vinilos y tiene también tres tipos de velocidad distintos. Los altavoces se escuchan genial y no es necesario incorporar otros, aunque puedes conectarlo perfectamente si lo prefieres. Te permite grabar canciones y pasarlas a mp3, muy fácil y sin complicaciones usando un pendrive. También tienes la opción de Bluetooth para el móvil o cualquier dispositivo si querés usarlo como altavoz. En fin, muy completito, para amenizar cualquier velada y disfrutar de la buena música. Totalmente recomendable!”.

5. Tocadiscos de aspecto retro: Auna Jerry Lee

Con una maleta muy resistente estilo años 50

El último reproductor de vinilo es también un tocadiscos vintage con todas las virtudes de los modelos de la competencia (altavoces estéreo, 3 tamaños de disco para reproducir, entrada de USB, digitalización, MP3, 3 velocidades, 33/45/78 RPM, Salida RCA...

Y, además de todo ello, tiene como peculiaridad su participar diseño retro años 50, con una maleta muy resistente estilo “usada” que queda ideal para cualquier fiesta con amigos.