El Air Force One, la fortaleza aérea símbolo del poder de Estados Unidos que ha traído a Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado este martes a la base aérea de Torrejón de Ardoz para participar durante los próximos días en Madrid en los diversos actos organizados con motivo de la cumbre de líderes de la OTAN.

El Air Force One, el avión oficial del presidente de Estados Unidos, ha tocado tierra en torno a las 15.04. En la base área le ha recibido Felipe VI, así como el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la embajadora estadounidense en el país, Julissa Reynoso. Cabe decir que la delegación estadounidense es la más numerosa, con ocho aviones, un helicóptero y el “Cadillac One”, conocido como La Bestia.

Pero, cómo es el “Air Force One”, ese avión que casi todo el mundo conoce por sus apariciones cinematográficas y que incluso llegó a dar título a una película. En realidad se trata un Boeing 747, el conocido como “Jumbo”, de color azul y blanco y que lleva escrito ‘United States of America’.

El avión Air Force One del presidente de EEUU, FOTO: EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL Europa Press

Air Force One es el indicativo que da el control del tráfico aéreo a cualquier avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transporta al presidente de los Estados Unidos y solo cuando él esté a bordo puede adoptar ese indicativo de llamada, mientras tanto se considerará como una aeronave civil. Es un error común pensar que el Air Force One se refiere a un avión específico. Después del 11 de septiembre del 2001 el Air Force One es el centro de gobierno de los Estados Unidos de América mientras el presidente esté dentro de la aeronave en cualquier parte del mundo. Desde 1990, la flota presidencial ha constado de dos aviones específicamente configurados de la serie altamente personalizable Boeing 747-200B, numerados en la cola como 28000 y 29000 con la designación VC-25A. Aunque a estos aviones se les conoce como Air Force One mientras el presidente esté a bordo, el término es usado comúnmente para describir a cualquiera de los tres aviones normalmente usados y mantenidos por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos exclusivamente para transportar al presidente.

El VC-25A es capaz de volar 12 600 kilómetros (aproximadamente un tercio de la distancia alrededor del mundo) sin reabastecerse y puede acomodar a un máximo de 70 pasajeros. Es el único VC-25A (747) del mundo que lleva a 4 tripulantes (Piloto, Copiloto, Jefe de Mando y Jefe de Radares). Antes de que estos aviones entraran en servicio, dos Boeing 707-320B numerados 26000 y 27000- operaban como Air Force One desde 1962. La designación de la Fuerza Aérea para estos aviones era VC-137. Desde sus inicios, el Air Force One se ha convertido en un símbolo del poder y prestigio presidencial de los Estados Unidos.

El área principal de pasajeros está localizada en el segundo piso, y el equipo de comunicaciones y la cabina se encuentran en el tercer piso. Existen tres entradas para subir al avión.

El presidente de EEUU, Joe Biden, baja por las escaleras de su avión Air Force One FOTO: EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL Europa Press

Los pasajeros pueden entrar por tres puertas. Dos puertas, una al frente del avión y otra en la parte trasera, llevan a la cubierta inferior, y la que esta ubicada en la parte frontal del avión conduce a la cubierta central. Normalmente, cuando se ve al presidente en las noticias entrando o saliendo del Air Force One, está utilizando la puerta que da a la cubierta central y baja por una escalerilla acercada hasta el avión. Los periodistas normalmente entran por la puerta trasera, donde suben rápidamente unas escaleras que dan a la cubierta central. La mayor parte del área de prensa parece la sección de primera clase de un avión comercial, con cómodos y espaciosos asientos.

A bordo del Air Force One existen instalaciones médicas, incluyendo una mesa de operaciones funcional, suministros médicos de emergencia, y una farmacia bien provista. En cada vuelo hay un médico a bordo. Además, existen cuartos separados para los invitados, personal superior, personal del Servicio Secreto, y medios de comunicación; la suite del presidente incluye un vestidor privado, gimnasio, baño, duchas, y una oficina privada. Estas habitaciones, incluyendo la suite presidencial, están principalmente situadas a estribor, y hay un gran corredor a babor. Cada vez que el Air Force One aparece, siempre para con el lado izquierdo de la nave mirando hacia los espectadores como una medida de seguridad para mantener el lado presidencial del avión fuera del alcance de la vista.

En la zona de oficinas, el Air Force One tiene acceso a servicios de fotocopiadoras, impresoras, procesadores de texto, Internet Banda Ancha, Redes Móviles, así como sistemas de telecomunicación (incluyendo 85 teléfonos y 19 televisores}. También existen servicios de fax seguros y no seguros, y redes de datos. La mayoría de los muebles a bordo han sido fabricados a mano por carpinteros profesionales.

Los teléfonos blancos son para comunicaciones normales mientras que los negros son para comunicaciones confidenciales. Cuenta además con sala de conferencias en tiempo real, internet y televisión satelital y comunicaciones por radio. Todas las comunicaciones, inclusive las de los tripulantes hacia otros tripulantes en el avión, pasan por un centro de mandos que verifica que no haya ninguna interferencia, y desde el mismo se comunican con tierra para informar la llegada del mismo.

Los aviones también pueden funcionar como centro de mando militar en caso de un incidente como un ataque nuclear. Las modificaciones operacionales incluyen la posibilidad de reabastecimiento en vuelo y medidas contra misiles antiaéreos. La electrónica a bordo está conectada con aproximadamente 383 km de cable, el doble que un 747 regular. Todos los cables están cubiertos por un fuerte escudo que los protege de los ataque de pulso electromagnético en caso de un ataque nuclear. Los aviones además poseen contramedidas electrónicas (ECMs) para interferir los radares enemigos y bengalas para evitar los misiles que buscan fuentes de calor. Muchas de las características del Air Force One se consideran Información Clasificada por razones de seguridad.

Durante los atentados del 11-S a las torres gemelas el presidente George W. Bush estuvo casi todo el día en el aire para evitar ser localizado y que pudiesen atentar contra él. Pero por este motivo se produjo una situación contradictoria, ya que si bien era difícil localizar al Air Force One, este a su vez no debía emitir ningún tipo de comunicación, ya que la señal podría ser localizada y triangulada su posición.

Finalmente se decidió que el Air Force One aterrizaría en Fuerte Andrews, desde donde el presidente se dirigió a la nación por televisión, ambos aviones se mantuvieron encendidos hasta que el presidente volvió al aire sin rumbo conocido y con el espacio aéreo de los Estados Unidos de América exclusivamente para el Air Force One.

Una hora de viaje en este avión presidencial con características militares cuesta alrededor de 200.000 euros.