Este es el TCG Anadolu, el portahelicópteros turco de diseño español

Desde que fuera botado en marzo de 2008, el LHD (Landing Helicopter Dock) Juan Carlos I, ha despertado el interés de numerosos países: Bélgica, Noruega, Sudáfrica, Malasia, Australia y Turquía. De hecho, este último país ya ha comenzado las pruebas de aceptación en el mar del TCG Anadolu, basado en el Juan Carlos I y construido también por Navantia. Se espera que en diciembre ya esté en servicio.

Al estar basado en gran parte en al Juan Carlos I, su tecnología es muy similar. Este buque de guerra es el mayor construido jamás en España: mide 231 metros de eslora y tiene una autonomía de más de 16.000 km, lo que significa que puede dar una vuelta al planeta sin necesidad de abastecimiento.

En su interior pueda transportar hasta 30 aeronaves entre helicópteros medios y pesados en perfil de operaciones anfibias (por ejemplo hasta 4 CH-47 Chinook), o bien entre 10 y 12 aviones F35B (cuya ventaja es que puede realizar despegues cortos y aterrizajes verticales) o los AV-8B+ (con la misma capacidad), más un número similar de helicópteros medios, cuando actúe con perfil de misión de portaaviones.

En lo que a radares respecta, cuenta con un conjunto muy fiable de varios sistemas. Por ejemplo, está equipado con el radar tridimensional LANZA-N, un dispositivo muy versátil con modos de exploración totalmente configurables por software y controlados desde la consola y con un alcance máximo de 250 millas. También incluye los radares ARIES, con una versatilidad y alcance similar y la ventaja de ser de baja interceptación. A estos les suma radares PAR (Precise Approach Radar) cuya ventaja sobre los sistemas de aterrizajes por instrumentos (ILS) es que son mucho más difíciles de detectar. Radar de aproximación, se utiliza para controlar las aeronaves que se aproximan a tomar en cubierta de vuelo, y control del espacio aéreo

Otros dispositivos tecnológicos interesantes a bordo del Juan Carlos I son el REGULUS (sistema de interceptación de comunicaciones) y RIGEL (una tecnología crítica que permite al navío rastrear el espacio electromagnético y detectar emisiones radar activas en su entorno).

En lo que al TCG Anadolu respecta hay dos detalles interesantes. Este buque no llevará los F-35 debido a que Estados Unidos retiró a Turquía de su programa de cazas, tras la compra de este país de sistemas antiaéreos rusos. Lo que sí llevará en su interior será una versión naval de la aeronave no tripulada Bayraktar TB2. Diseñado por un graduado del MIT, Selçuk Bayraktar, es una nave no tripulada que ya ha completado más de 400.000 horas de vuelo y ha participado en varios conflictos (Libia, Siria, Azerbaijan y ahora mismo en Ucrania, contra los rusos). El Bayraktar TB2 puede llevar una carga de 150 kilos, tiene una velocidad máxima de 220 km/h, una autonomía de 27 horas y su alcance de comunicación es de unos 300 km.