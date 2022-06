“Return to Monkey Island”: el regreso de la serie presume de tráiler pirata y exclusividad

Ya está circulando con un atronador éxito, y no es para menos, el primer tráiler oficial de “Return to Monkey Island”, un capítulo llamado a traer de vuelta una de las aventuras gráficas más elogiadas en la historia del píxel. Además de mostrar secuencias del juego en acción, Terrible Toybox, Devolver Digital y Lucasfilm Games, responsables de impulsar el proyecto, han confirmado que el lanzamiento se encuentra sujeto a un periodo de exclusividad temporal en lo que se refiere a videoconsolas domésticas.

Guybrush Threepwood protagonizó las aventuras gráficas más icónicas de los 90. FOTO: La Razón (Custom Credit)

De vuelta al concepto original

Según parece, “Return to Monkey Island” promueve un verdadero regreso a las raíces de la serie. De esto se encarga Ron Gilbert, el director original, que repite en la próxima producción. Fue el encargado de escribir y dirigir los dos primeros títulos de la franquicia, y promete convertir el nuevo juego en una secuela directa de los mismos -con esto, se daría continuación a “Secret of Monkey Island” y “Monkey Island 2: LeChuck”s Revenge”-, los únicos títulos que contaban con la firma Gilbert. En total, la serie ha recibido un total de cinco juegos, incluido el más reciente, publicado en 2009 por Telltale Games “Tales of Monkey Island”.

"Return to Monkey Island" será el sexto título de la saga. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque desde Terrible Toybox, desarrolladora fundada en 2013 por el propio director y guionista, confirman que el capítulo ofrecerá la posibilidad de controlar a otros personajes además de su icónico protagonista, Guybrush Threepwood. Entre los que tienen bastantes papeletas para asumir relevancia en la aventura se encuentra Elaine Marley, el escarceo amoroso de Threepwood, que resultó ser una respetada pirata y gobernadora.

Piratas en Monkey Island. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Plataformas confirmadas para el estreno

Si bien, hasta el momento tan solo se menciona la versión para Switch, en el tráiler publicado por Devolver Digital, el videojuego también confirma ediciones para PC, aunque debería llegar (en un plazo indeterminado) hasta PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El vídeo por primera vez ofrece muestras del nuevo estilo plástico del juego a través de una batería de secuencias que cubren desde la narrativa hasta una serie de batallas, incluidos duelos de espadas e intercambios de disparos de cañones. Un elemento que se mantiene intacto en relación a los juegos anteriores es el buen humor.

Para el elenco de “Return to Monkey Island”, la productora volverá a contar con el actor de doblaje Dominic Armato, que prestará la inconfundible voz a Guybrush Threepwood. Aunque el título mantendrá el clásico modo de “apuntar y hacer clic”, Devolver Digital ha prometido una serie de modos de juego alternativos que deberían facilitar la transición y relajar la curva de aprendizaje para aquellos que no estén acostumbrados al formato.