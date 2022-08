Cuatro máquinas para fabricar hielo en casa si no lo encuentras en el supermercado

Si hay un mes malo para que se produzca cierto grado de desabastecimiento de hielo, ese es en el que estamos. Grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Alcampo y Consum, entre otras, han establecido límites al número de bolsas que los clientes se pueden llevar por día mientras que los establecimientos de hostelería tienen que racionarlo ante las dificultades para obtenerlo en las cantidades habituales para el sector. Pero de la misma forma que en una crisis siempre hay quien pierde, también hay quien gana y en este caso son los fabricantes de máquinas para hacer hielo domésticas.

El consumidor que no encuentre o no pueda hacer acopio de suficiente hielo en su supermercado habitual, puede recurrir a estos electrodomésticos, actualmente en alta demanda, que le aseguran un suministro constante y rápido de hielo y cuyo precio, en el caso de los destinados al hogar, no suele superar los 200 euros, con modelos disponibles desde poco más de cien.

El funcionamiento de estas máquinas para fabricar hielo es muy sencillo. El usuario solo tiene que llenar el depósito de agua y ponerla a funcionar para que proporcionen cantidades de cubitos de hielo que, según modelos, suele variar entre los 10 y 15 kilogramos al día, suficiente para la mayoría de casos incluso en el caluroso mes de agosto.

Te recomendamos cuatro modelos, de entre 144 y 209 euros, con los que la escasez de hielo solo será algo que ves en las noticias pero no sucede en tu hogar.

Free Village

Este modelo compacto del fabricante chino Ningbo Hico International Industry es el más vendido en Amazon en esta categoría. Con unas dimensiones de 31,3 centímetros de largo x 22,2 de ancho x 32 de altura y un peso de 7 kilogramos, es fácilmente transportable y puede fabricar hielo de forma rápida en solo 6-10 minutos, a razón de nueve cubitos de hielo esférico por ciclo y con una capacidad máxima de 12 kilogramos en un día.

Free Village puede crear hielo en dos tamaños, pequeño y grande, cuenta con un sensor de infrarrojos que indica cuando se alcanza una determinada cantidad de hielo, panel de control con indicadores LED, panel transparente que permite observa la formación del hielo y su sonoridad no supera los 45 dB. Puedes encontrarla en Amazon por 209 euros.

Klarstein Mr. Frost

Seguimos en el mismo rango de precio con este modelo del fabricante Klarstein que aumenta la capacidad de producción de hielo hasta los 15 kilogramos al día. Es algo menos compacto que el anterior, su tamaño crece hasta los 30 x 37 x 38 centímetros y el peso hasta los 12 kilogramos, pero también ofrece mayores capacidades.

Puede fabricar cubitos de hielo en tres tamaños, pequeño, mediano y grande, y su depósito de agua es de 3,3 litros. Le lleva entre 6 y 15 minutos fabricar la primera tanda de cubitos, que puede observarse a través del panel transparente. Cuenta con panel de control con indicadores LED, pantalla LCD y función de temporizador para programar su funcionamiento y tener el hielo a punto justo cuando lo necesites. Este modelo de Klarstein, fabricado en acero curvado, está disponible por 199,99 euros en Amazon.

TecTake 400475

Volvemos a un tamaño más compacto, 36 x 24 x 32 cm y 7,9 kilos de peso, y bajamos de rango de precio con esta máquina de hielo TecTacke que se presenta como de nivel profesional. Fabricada en plástico y disponible en tres colores, rojo, plateado y negro, esta máquina cuenta con un depósito de agua de 2,4 litros y fabrica 9 cubitos por cada ciclo que lleva a cabo en entre 5 y 13 minutos.

Su capacidad máxima de producción de hielo se sitúa en entre 12 y 15 kilogramos por día. Dispone de alarma acústica que indica si el compartimento de hielo está lleno o se necesita más agua y aunque no dispone de un panel transparente para observar como va la formación del hielo, tiene una mirilla que permite verlo sin necesidad de abrir el aparato. Más económico que los anteriores, puedes encontrarlo por 144,90 euros en Amazon.

H. Koenig KB15

Estamos de nuevo ante una máquina fabricada en acero inoxidable y de aspecto elegante que se sitúa entre las más productiva con una capacidad diaria de 15 kilogramos de hielo. Produce cubitos en tres tamaños, que van desde los 2,8 centímetros hasta los 3,6, y en ciclos de entre 6 y 13 minutos, emplea un depósito de agua de 3,3 litros y cuenta con una ventana en la parte superior para comprobar como va la fabricación del hielo, pantalla LED con indicador del nivel de agua y tiempo restante hasta completar el hielo.

Al igual que el Klarstein Mr. Frost, con el que comparte un diseño similar, es más grande que los otros modelos de esta selección con un tamaño de 43 x 41 x 34.01 cm y un peso de 11,28 kilogramos. Está disponible en Amazon por 179,99 euros y actualmente se le puede aplicar una promoción que rebaja su precio en diez euros, hasta los 169,99.