Lidl, Mercadona, Alcampo y Consum racionan la venta de hielo

La escasez de hielo se recrudece. Los fabricantes se han quedado sin reservas -tras haber producido menos hielo este invierno y primavera por el incremento generalizado de costes- y aún queda más de la mitad de agosto por delante, un mes marcado por las constantes olas de calor, el repunte del turismo y las fiestas populares. Ante esta crisis de abastecimiento, cada vez son más los supermercados que deciden limitar la venta de bolsas de hielo por cliente y día para evitar el acopio e intentar satisfacer a todos sus consumidores. Entre ellos se encuentran Lidl, Mercadona, Alcampo y Consum. No obstante, la medida no está logrando los resultados esperados, ya que las vitrinas de hielo de la mayoría de los supermercados permanecen vacías casi las 24 horas del día.

Lild, Alcampo y Consum han limitado la venta a dos bolsas de hielo por persona y día ante los problemas de abastecimiento. Mientras, en Mercadona los clientes también sufren racionamiento, pero pueden llegar a adquirir hasta cinco bolsas de hielo. En todos los casos, se informa a los clientes de esta medida mediante carteles ubicados en la zona de congelados.

Los fabricantes reclaman que se racione la venta en todos los supermercados

Detrás de la escasez en los supermercados está la falta de reservas de hielo del sector, pero también las mayores necesidades de cubitos de la hostelería. Aunque los fabricantes de hielo priorizan a la hostelería en el abastecimiento de cubitos, a los bares y restaurantes no les ha estado llegando todo el hielo que necesitan, por lo han estado acudiendo a los supermercados para conseguirlo como sea. Es el sitio más fácil, junto con las gasolineras. “Se llevan todos los sacos que pueden, incluso más todavía para tener reservas si esta situación se alarga”, explicaba Antonio Jaime, encargado de Fábrica de Hielo Norte (Badajoz), hace una semana. Este comportamiento, junto a las ya de por sí menores reservas de las fábricas, es lo que ha estado provocando la escasez en los supermercados durante los últimos días. Por ello, los fabricantes consultados por LA RAZÓN (Fábrica de Hielo Norte, Cubitos Bumar y Frescol) reclaman que todos los supermercados racionen la venta para evitar las compras masivas como ya pasó con el papel higiénico.

Fuentes del sector de la distribución confirmaron a este periódico que varias cadenas ya han tomado medidas al respecto y han limitado la venta de bolsas de hielo por cliente. No obstante, el daño ya está hecho. Las fábricas están racionando los envíos de hielo y algunas ya están discriminando clientes, entre los que encuentran los supermercados, a los que los productores de hielo consideran menos esenciales que la hostelería. “En hostelería son los últimos que se tienen que quedar sin hielo. Con la pandemia ya tuvieron que sufrir bastante, como para que ahora tengan que sufrir en pleno agosto por el hielo. Otros sectores como los supermercado pueden vender otros muchos productos y tirar para adelante, pero un hostelero no se puede quedar sin cubitos para los vasos”, defendía Antonio Jaime. De la misma manera actuarán en Cubitos Bumar y Frescol si no son capaces de abastecer a todos sus clientes, aunque están poniendo todo de su parte para que esa situación no se produzca.

¿Es legal limitar la venta?

En cuanto al límite de venta en los supermercados, hay opiniones contrarias sobre su legalidad. Las mismas fuentes del sector de la distribución consultadas por LA RAZÓN alegan que este racionamiento está amparado por el artículo 9.2 de la Ley de Comercio Minorista que en situaciones extraordinarias permite estas limitaciones. No obstante, afirman que cada tienda y cada zona está aplicando estas limitaciones el menor tiempo posible y en base a sus necesidades. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se opone a esta práctica. “Desde la OCU consideramos que no se puede limitar la venta de hielo”, señalan a LA RAZÓN. En su opinión, “la calificación sobre la excepcionalidad de las circunstancias” para racionar la venta de un producto “solo puede ser interpretada por un juez”.