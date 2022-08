Ni la Xbox ni la Nintendo Switch aumentarán de precio. Por ahora

Una de las noticias bomba durante estos días de la GamesCom no han sido los nuevos títulos, sino el aumento de precio de la última consola de Sony, la PS5, que ha incrementado su precio de en unos 50 euros en casi todos los mercados. Como respuesta a esto Microsoft, responsable de la Xbox y Nintendo, fabricante de la consola Switch, han salido a la palestra para aclarar que no tienen planes similares. Al menos por ahora.

Tanto Nintendo como Microsoft emitieron declaraciones separadas a Eurogamer esta semana más o menos confirmando que las consolas de la serie Switch y Xbox no tendrán aumentos de precios como lo hizo la PlayStation 5 en todos los mercados principales fuera de los EE. UU. La consola de Sony costará entre €30 y €70 más en lugares como Japón, Canadá, el Reino Unido, Europa y China.

Sin embargo, las declaraciones fueron diferentes en cuanto a aportar la seguridad de que no aumentarán. Nintendo fue bastante firme en su declaración. “Como afirmó nuestro presidente, Shuntaro Furukawa – explican en el comunicado –, no podemos comentar sobre las estrategias de precios, pero actualmente no tenemos ningún plan para cambiar el precio de nuestro hardware debido a la inflación o al aumento de los costes de adquisición en cada país. Determinaremos nuestras futuras estrategias de precios a través de deliberaciones cuidadosas y continuas. Si bien el precio final para los consumidores siempre lo determinan los minoristas, Nintendo no tiene planes de aumentar el precio comercial de su hardware”.

Por su parte, el comunicado de Microsoft es algo más ambiguo: “Estamos constantemente evaluando nuestro negocio para ofrecer a nuestros fanáticos excelentes opciones de juego. El precio minorista sugerido de Xbox Series S y de la Xbox Series X sigue siendo el mismo”.

Cuando Sony tomó la decisión de aumentar sus precios, citó las dificultades del mercado y los problemas de suministro para explicar el aumento. Los motivos, si bien ciertos, sin duda son problemas que Microsoft y Nintendo también han enfrentado, pero por alguna razón, Sony es la única que hasta ahora está dispuesta a subir el precio de una consola que ya era cara. Ahora lo interesante será ver si esto incide en hacia que lado de la balanza se inclina el mercado de las consolas y si afectará o no a las ventas de Sony.