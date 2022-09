Gadget del sábado: OPPO Reno8 Pro, ¿maduro para la competencia?

Ya habíamos hablado del OPPO Reno8 Pro cuando fue su presentación y también hablamos de uno de sus modelos más interesantes, el Find X5 Pro. Una semana después de su llegada a España ya hemos probado el Reno8 Pro, un dispositivo que apunta alto por sus prestaciones pero sobre el que hay que preguntarse si está maduro para las grandes ligas.

Diseño

En este apartado hay que confesar que se trata de uno de los móviles más interesantes del mercado por su cuerpo “unibody”. Es cierto: no se puede sacar la batería (como en la mayoría de los teléfonos actuales, la verdad). Pero visualmente el conjunto incluye los marcos, la parte trasera y la cámara en una sola pieza. Los colores, verde y negro, suman a la elegancia y los bordes rectos lo hacen más fácil de coger con una mano. Está muy bien construido en la elección de materiales y en la proporción del tamaño. La pantalla, AMOLED de 6,7 pulgadas, tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Veredicto: está maduro para la competencia.

Cámaras:

Cuenta con una cámara trasera con tres sensores. El principal es de 50 MP (un Sony IMX766), un gran angular de 8 MP y un sensor macro de 2 MP. El sensor de Sony eleva los pixeles aportando calidad sobre todo en condiciones de poca luz. Y las fotografías, sin estar entre las mejores del mercado, son más que dignas. Esto en parte se debe a que el Reno8 Pro incluye la unidad de procesamiento de imagen (NPU) MariSilicon X, específica para trabajar con las cámaras y propia de OPPO. Las grabaciones en 4K funcionan casi a la perfección, en cuanto a vídeo.

En el frontal, la cámara selfie es de 32 MP con un también muy buen sensor de Sony IMX709. Este fue co-diseñado por OPPO y Sony con una inversión de más de 15 millones de euros, 3 años de investigación y 87 patentes. Gracias a él es posible capturar hasta un 60% más de luz y reducir el ruido en las imágenes en un 35%.

OPPO se ha esmerado para que la fotografía sea una de las principales bazas de este teléfono… en todo lo relacionado al interior. Todo lo que tiene que ver con el procesamiento de imagen ha sido cuidado. El plus que le falta es la parte externa: una lente que le haga justicia. Si hay fabricantes que se alían con Carl Zeiss, Leica o Hasselblad, OPPO elevaría su calidad y categoría con una alianza similar. Una que completara el trabajo interno con el externo.

Veredicto: muy buenas cualidades pero podría tener un futuro más “dulce”.

Cerebro

El procesador es un MediaTek Dimensity 8100-MAX, desarrollado con tecnología de cinco nanómetros. A eso le suma una memoria RAM de 8 GB y 256 de almacenamiento. ¿Por qué no competir en este sector con un Snapdragon 8 gen 1, el que llevan sus competidores? Si bien este procesador es muy bueno tiene algunas desventajas al compararlo con el de Qualcomm. El MediaTek tiene una menor densidad de transistores (arquitectura de 5 nanómetros contra 4 nanómetros), no está tan preparado para los videojuegos y la tarjeta gráfica es más lenta. A favor tiene que su memoria de procesamiento es algo mayor y que trabaja mejor con la batería. En pocas palabras, podría tener un mejor microchip, pero de ningún modo tiene uno “normal”, solo que no es el líder. A cambio está muy ajustado de precio.

Veredicto: el usuario habitual, el 90% de nosotros, no notaremos la diferencia entre un microchip y otro. Pero el segmento al que apunta puede penalizarlo solo por no usar “marcas”.

Batería

Aquí sin duda nos encontramos con una de las grandes cualidades del Reno8 Pro. Ya lo mencionamos en el apartado anterior pero vale la pena profundizar un poco más. Su batería de 4.500 mAh es de alto rendimiento aún en entornos de alta exigencia. A eso le suman la tecnología de carga rápida propia SUPERVOOC, que alcanza los 80W, pasando de 0 a 100 en menos de 15 minutos. Esto la convierte quizás no en líder en el mercado, pero sí en el podio del segmento de la gama alta. Y, por si fuera poco, hay que tener en cuenta su vida útil: gracias a la tecnología patentada por OPPO, esta batería garantiza como mínimo, 1.600 ciclos de carga, el doble del estándar del mercado.

Veredicto: en este apartado, está en su punto.

Veredicto Final

El Reno8 Pro ha salido a la venta en España por €799. Y compite con móviles que están unos 200 euros por encima. Como mínimo. Si hubiera firmado un “contrato matrimonial” con Leica o Zeiss (por poner un ejemplo), incluyera microchip Qualcomm y un poco más de memoria de almacenamiento, llegaría a los 1.000 euros. ¿Vale la pena prescindir de estos aspectos? Dependiendo del uso que le demos, la respuesta es afirmativa en la mayoría de los casos. Sobre todo si nos ahorramos 200 euros. No notaremos tanto la diferencia de microchip, la lente actual es muy buena y el almacenamiento se soluciona con la Nube. Si en lugar de OPPO se llamara Samsung o Apple, estaríamos hablando de otros precios, aún con las mismas prestaciones y materiales.