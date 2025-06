El mayor cambio en la historia de WhatsApp: Meta comienza a mostrar anuncios a los usuarios.

Meta ha anunciado el mayor cambio que va a tener WhatsApp desde su lanzamiento en 2009. La compañía de Mark Zuckerberg compró la app de mensajería en 2014 por 19.000 millones de dólares y durante más de una década la ha mantenido sin cambios profundos en su planteamiento, más allá de desarrollar nuevas funciones; hasta ahora. Meta ha confirmado que la publicidad llega a la WhatsApp. Esta nueva característica de la app se está 'desplegando gradualmente', ha explicado Meta.

Tus chats privados con amigos y familiares se mantienen a salvo, al menos por ahora, ya que los anuncios no aparecerán en ellos. Sí lo harán en las actualizaciones de Estado, tal como ya ocurre con las Stories de Instagram.

Además de los anuncios en los Estados, Meta permitirá pagar para promocionar Canales. Esto significa que empresas y creadores podrán hacerlo para que sus canales de difusión lleguen a más usuarios, así como cobrar suscripciones para ofrecer contenido exclusivo. La compañía asegura que por ahora no cobrará comisión por estas suscripciones, aunque es probable que eso no dure mucho. Meta es una empresa, no una organización benéfica.

El anuncio, lógicamente, no satisface a ningún usuario, por lo que Meta ha intentado calmar los ánimos incidiendo en que tus chats y llamadas personales seguirán cifrados y sin cambios. Según la empresa, solo utilizará información general como tu país, idioma y los canales que sigues para decidir qué anuncios mostrarte. Sin embargo, si has vinculado tu cuenta de WhatsApp al Centro de cuentas de Meta, entonces tus preferencias publicitarias de Facebook e Instagram también se aplicarán aquí.

Sí ha sido mucho mejor recibido en Wall Street. Tras conocerse la noticia en el día de ayer, las acciones de Meta han subido un 2,8 % en las operaciones previas a la apertura, ya que los inversores celebraban la posibilidad de monetizar al fin los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp.

Los anuncios en apps de mensajería no son algo nuevo. Telegram, por ejemplo, muestra mensajes patrocinados en canales públicos de gran tamaño, pero también ofrece una salida: con una suscripción mensual a Telegram Premium, desaparecen los anuncios y se accede a funciones avanzadas de pago. Tal vez, en el futuro, WhatsApp ofrezca algo similar para quienes estén dispuestos a pagar con tal de no ver publicidad.