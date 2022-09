“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” recibe materiales y planes de lanzamiento

La casa de Mario ha anunciado varias novedades relacionadas con los juegos que llegarán a Nintendo Switch este año y el que viene durante la última presentación del formato Nintendo Direct. En el evento también se ha revelado el título oficial y la fecha de lanzamiento de la secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, y se ha mostrado un misterioso tráiler con nuevas imágenes del juego por encima de las nubes. La eterna aventura de Link arrancará de nuevo el 12 de mayo de 2023, cuando “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” llegue a Switch.

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Entre otros aspectos destacados del Nintendo Direct, se incluye la presentación de “Pikmin 4″, la nueva entrega de la adorable serie de estrategia Pikmin, que se estrenará en 2023 y “Octopath Traveler 2″, una secuela del juego de rol en HD-2D ambientado en el mundo de Solistia, donde ocho nuevos viajantes se enfrentarán a los desafíos de una nueva época a partir del 24 de febrero de 2023.

Con el debut de “Fire Emblem Engage”, el nuevo juego de la conocida franquicia que llegará el 20 de enero de 2023, los jugadores podrán encarnar al Dragón Divino y usar estrategias y múltiples opciones de personalización para encarar el destino que aguarda: reunir anillos Emblema desperdigados por todo el mundo y devolver la paz al continente de Elyos. “It Takes Two”, la exitosa aventura cooperativa que desafía las convenciones de los videojuegos de Hazelight Studios, también ha confirmado lanzamiento para la híbrida a partir del 4 de noviembre de 2022.

La heroica bola rosa de Nintendo regresa con una edición muy especial en “Kirby”s Return to Dream Land Deluxe”, un clásico de aventura que salió originalmente en Wii y que dará el salto a Switch el 24 de febrero de 2023. En el juego, hasta cuatro usuarios podrán participar en la misma consola en el papel de Kirby al mismo tiempo y usar sus habilidades de copia favoritas. Para aquellos que disfruten con lo sobrenatural, se ha anunciado “Master Detective Archives: Rain Code”, un siniestro título de misterio con toques fantásticos de los creadores de “Danganropa” para primavera de 2023. Aquí lo jugadores deberán investigar crímenes poniéndose en la piel de un detective amnésico al que acompaña un espíritu que no se despega de él.

Por último, se ha confirmado que en “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” además de las vastas tierras de Hyrule, la serie transportará a los jugadores a los cielos y mucho más allá. La aventura de Link arrancará de nuevo en la secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” el próximo mayo de 2023.