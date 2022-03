La secuela del videojuego “Zelda: Breath of the Wild” desplaza su estreno hasta 2023

Un mensaje publicado por el productor de la serie “Zelda”, Eiji Aonuma, confirma que la secuela de “Breath of the Wild” no se lanzará en 2022. Según lamenta, el equipo responsable del juego ha decidió extender el periodo necesario para el proceso de desarrollo y ahora la intención es lanzarlo en algún momento durante la primavera de 2023.

Destino: Primavera de 2023

Esto significa que el nuevo título de la serie debería llegar a las tiendas entre el 20 de marzo y el 21 de junio del próximo año. Además de disculparse por la demora, el creativo explica que el nuevo juego se llevará a cabo tanto en tierra como en una gran variedad de islas voladoras; sin embargo, el productor asegura que la aventura no se limitará a eso. “El mundo ampliado va más allá y habrá una cantidad aún mayor de características que podrás disfrutar, incluidos nuevos encuentros y elementos de juego”. El anuncio se ha acompañado de un pequeño fragmento de imágenes inéditas, que parecen mostrar una versión corrupta y dañada de la Espada Maestra utilizada por Link, nuestro eterno protagonista.

La saga de videojuegos de Zelda es una de las más icónicas de Nintendo. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nintendo quiere hacer algo especial con el juego

“Para que la experiencia de este juego sea algo especial, todo el equipo de desarrollo continúa trabajando diligentemente, así que hay que esperar un poco más”, pidió Aonuma. Hasta ahora, Nintendo ha mantenido en secreto muchos de los detalles del juego, incluido su título oficial, que ha sido objeto de no pocas especulaciones.

No se escapa que el nuevo capítulo de la serie tiene la complicada misión de continuar con los acontecimientos y el éxito derivado de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, título estrenado en 2017 con versiones para Nintendo Wii U y Nintendo Switch. El juego supuso un gran cambio dentro de la serie, que abandonó el formato lineal para apostar por una experiencia de mundo abierto donde los jugadores pueden completar las misiones en el orden que prefieran.

Los seguidores de Zelda esperan desde 2017 una nueva entrega de la serie. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Un año repleto de lanzamientos

A pesar del retraso del juego, el año está marcado por otros lanzamientos importantes en Switch, que antes de dejar atrás 2022, debería recibir “Splatoon 3′, “Pokémon Escarlata y Violeta”, además del gran exclusivo de mundo abierto “Xenoblade Chronicles 3′. Durante este trimestre ya ha recibido otros lanzamientos destacados, como la reciente aventura de plataformas 3D, “Kirby y la tierra olvidada”.