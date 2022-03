Cinco años de Nintendo Switch, la quinta consola más vendida de la historia

En 2022, las razones del éxito de Nintendo Switch pueden resultar obvias pero cinco años antes la industria no veía nada claro el concepto de sistema híbrido que Nintendo estrenó el 3 de marzo de 2017. Tras el fracaso en ventas de Wii U (13,56 millones de unidades), la idea de una videoconsola que era portátil pero también se podía jugar en el televisor del salón conectándolo a un “dock” no parecía lo que iba a poder con el dominio de PS4 y tampoco con Xbox One. El último gran éxito de Nintendo en el terreno de las videoconsolas de sobremesa, Wii (101 millones de unidades, la más vendida de la séptima generación) ya quedaba atrás, el futuro del mercado portátil parecía reservado a los versátiles “smartphones” y la mayoría de expectativas apuntaban a un nuevo batacazo de Nintendo.

Sin embargo, aquel mes de marzo de 2017 los consumidores corrieron a comprar la videoconsola híbrida de Nintendo. Los dos millones de unidades vendidas que Nintendo había previsto para el primer mes se convirtieron en 2,71 millones al finalizar marzo. Desde entonces, ya ha superado a Wii y es la quinta videoconsola más vendida de la historia por detrás de PS2 (160 millones), Nintendo DS (154 millones) Game Boy & Game Boy Color (118 millones) y PS4 (116 millones). ¿Qué tenía de especial? ¿Cómo pudo triunfar una consola portátil cuando ya todo el mundo tenía un “smartphone” en sus manos con el que también se podía jugar a títulos de Nintendo y sus competidores de sobremesa la superaban con mucho en prestaciones tecnológicas?

Nintendo Switch en su "dock" y controlador Joy-Con en formato "gamepad" tradicional con el complemento Grip.

Nintendo no lleva ya casi medio siglo en el negocio de los videojuegos por casualidad. Dejando de lado el sector portátil en el que el dominio de la compañía japonesa casi siempre ha sido indiscutible (sólo la PSP de Sony llegó a ser un rival a tener en cuenta en la primera década de este siglo), Nintendo ha conocido tanto fracasos (Nintendo 64, GameCube, Wii U) como éxitos (Color TV-Game, Nes, SuperNES, Wii, Switch) con las videoconsolas en formato domésticos. Pero unos y otros los ha encontrado siguiendo su propio camino, sin prestar demasiada atención a las tendencias del mercado ni la competencia.

En 2015, la industria estaba convencida que las videoconsolas portátiles seguirían el mismo camino que los reproductores MP3, las cámaras digitales y los despertadores alarma frente al crecimiento imparable de los “smartphones”. La decisión de Nintendo anunciada aquel año de llevar sus franquicias a los móviles parecía otro clavo en el ataúd, pero el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, lo veía de otra manera.

Nintendo Switch en modo portátil. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Nintendo.

“El año pasado, sucedió algo sin precedentes en la historia del mercado japonés de videojuegos: cinco títulos para Nintendo 3DS vendieron más de dos millones de copias cada uno en el último semestre de 2014. Como atestigua este hecho sin precedentes, las ventas han progresado sin problemas en el “hardware” de videojuegos dedicado, incluso después de que los dispositivos inteligentes se hayan generalizado en este país”, explicaba Iwata en un comunicado de Nintendo en marzo de 2015.

En el mismo comunicado Iwata confirmó que estaban trabajando en la sucesora de Wii U bajo el nombre código NX y fijó marzo de 2017 como fecha de lanzamiento sin facilitar ningún otro detalle. La única información que Iwata añadió, un par de meses después en una sesión con inversores, fue “quiero producir una máquina de juegos con un concepto nuevo”, tras lo que Nintendo mantuvo el mayor secretismo hasta octubre de 2016, cuando reveló el nombre y de que iba a ir Nintendo Switch.

El controlador Joy-Con puede ser usado por dos jugadores a la vez. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Nintendo.

La idea que guio el diseño de Switch fue la de una videoconsola que se adaptara al jugador en lugar de que el usuario se tenga que adaptar al sistema.

Switch era portátil pero podía funcionar como videoconsola de sobremesa conectándola a su base y ésta al televisor. Al no depender de la batería, subía las frecuencias del SoC (“system on chip”) Tegra de Nvidia pudiendo aumentar la resolución de HD a FHD, al mismo nivel que sus competidores. Se podía jugar con los mandos (Joy-Con L y Joy-Con R) acoplados a los laterales de la máquina o separados, por conexión inalámbrica. Los mandos Joy-Con también se podían usar uno en cada mano, al estilo de la Wii, o acoplarse a un “grip” para recuperar el formato estándar de un “gamepad”. E incluso un jugador podía quedarse con el Joy-Con L y otro con el Joy-Con R para competir entre ellos en partidas locales. Un sistema híbrido que se adaptaba a todo tipo de situaciones y que generó enormes polémicas y discusiones desde el momento de su anuncio.

Estas acabaron en cuanto Nintendo Switch se convirtió en la videoconsola más rápidamente vendida de la historia. Desafortunadamente, Satoru Iwata falleció en 2015 y no pudo ver como su idea de sistema híbrido, que el sector contemplaba con escepticismo, fue abrazada con entusiasmo por los consumidores a los que Nintendo, otra vez, había entregado la videoconsola que no sabían que querían.

Cinco años después de su lanzamiento, Switch ha conocido dos revisiones (Lite, más económica y que funciona solo como portátil, y Switch OLED, con mejor pantalla y de mayor tamaño), ha vendido más de 103 millones de unidades y se ha convertido en la líder de la novena generación de videoconsolas, en competencia con PS5 y Xbox series X/S. Sólo en España, en 2021 se vendieron 495.000 unidades de Switch, 275.000 de PS5 y 83.000 de Xbox Series X/S.

Menú de inicio de Nintendo Switch. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Nintendo.

Nintendo señaló el año pasado que el ciclo de vida de Switch alcanzarías hasta 2025, por lo que es muy probable que continúe escalando posiciones y no tarde demasiado en alcanzar el tercer puesto en el ranking de consolas más vendidas de la historia, superando tanto a PS4 como Game Boy & Game Boy Color.