Reunimos y ordenamos todos los proyectos relacionados con Cyberpunk y The Witcher

A tenor de lo presentado en el plan de estrategia de lanzamientos a medio y largo plazo de CD Projekt RED, las oficinas de la popular desarrolladora se han convertido en el epicentro de la industria de los videojuegos. El plan apuesta por varios proyectos relacionados con los universos “Cyberpunk” y “The Witcher”, así como por una nueva propiedad intelectual y una apuesta reforzada por las obras con vertientes multijugador.

The Witcher

Tal y como desgrana, los seguidores de “The Witcher” recibirán la versión de próxima generación de “The Witcher 3: Wild Hunt” a finales de este año. Más adelante, deberían esperar una nueva trilogía de la franquicia desarrollada con Unreal Engine 5 y el proyecto “Sirius”, desarrollado por el estudio The Molasses Flood, que promete una mirada diferente al universo de la franquicia y varios elementos multijugador. En el mismo sentido se ha revelado el proyecto “Canis Majoris”, un título desarrollado por un tercero sin mencionar, que se está tratando con mecánicas y herramientas de rol de mundo abierto sustentado por Unreal 5.

The Witcher. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cyberpunk 2077

El universo "Cyberpunk 2077″ recibirá la expansión “Phantom Liberty” y el proyecto “Orion”, una secuela completa del videojuego lanzado a finales de 2020 que aún no ha iniciado su proceso de desarrollo. La compañía también confirma que ya ha comenzado a trabajar en "Hadar", una franquicia completamente nueva que aún se encuentra en una etapa temprana de producción.

Cyberpunk 2077. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Desde las oficinas de la empresa de entretenimiento se asegura que los objetivos a largo plazo pasan por establecer una base sólida respaldada por tres franquicias de éxito que se muevan en múltiples plataformas y sectores de ocio. También mantienen su intención de desarrollar y publicar la nueva trilogía completa de "Witcher" en un lapso de 6 años. Para colmo, abrirá un nuevo estudio de desarrollo ubicado en Boston, EE. UU.

Junto a estos anuncios, el CEO Marcin Iwinski ha revelado que dejará el cargo a finales de 2022, aunque se unirá de manera permanente a la junta de asesores del desarrollador. Asegura que se mantendrá como uno de los mayores inversores de la empresa, que actualmente cuenta con aproximadamente 1.200 empleados y el mismo deseo de crear productos de calidad, que se remonta a la época de su fundación.