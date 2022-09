“Cyberpunk 2077″ confirma planes y plazos para el estreno de la expansión “Phantom Liberty”

CD Projekt Red tiene planes importantes para “Cyberpunk 2077″, que contará de nuevo con Keanu Reeves como Johnny Silverhand en el paquete de contenido extra “Phantom Liberty enmarcado en un nuevo distrito de Night City. La ampliación se lanzará en 2023 para PC, Google Stadia, PlayStation 5 y Xbox Series X. Si has leído con intención, habrás notado que el contenido no llegará a Xbox One y PlayStation 4. El desarrollador ha confirmado que la actualización 1.6 será el último parche para las consolas de anterior generación. Después de superar un lanzamiento problemático, especialmente en consolas antiguas, la decisión parece haberse tomado para evitar más incidencias y asegurar la estabilidad del desarrollo.

Fantasma de la Libertad

Keanu Reeves volverá a interpretar el papel de Johnny Silverhand en “Phantom Liberty”, que tendrá Night City como escenario principal con una nueva narrativa que se explora a modo de “thriller de espías”. En el tráiler vemos al protagonista aceptando el juramento de “servir fielmente a los nuevos Estados Unidos de América”. Tras unas breves secuencias de acción y jugabilidad, la voz de Keanu Reeves nos advierte que aceptar el juramento ha sido una mala idea. No hay forma de saber si esto es indicativo de una posible confrontación entre el protagonista y Silverhand derivada de decisiones anteriores de cada usuario, o si corresponde a un giro determinado por el guion.

Kenau Reeves protagoniza "Phantom Liberty".

Universo en expansión

Si bien, el contenido no llegará hasta 2023, el universo de “Cyberpunk 2077″ pronto se expandirá fuera de sus espacios habituales. Netflix ha confirmado para el 13 de septiembre el lanzamiento de “Cyberpunk 2077: Edgerunners”, un anime lleno de violencia, sangre y desnudez a cargo del respetado Studio Trigger japonés.

También se han dado más detalles sobre la última actualización que ha recibido el juego base, titulada “Edgerunners”, (Parche 1.6), que entre otros elementos añade objetos del anime al juego. Los usuarios tendrán la oportunidad de vestir la chaqueta de David Martínez, el protagonista de la serie televisiva, así como de hacerse con la escopeta de uno de los personajes. Junto a los objetos inspirados en el anime, la actualización también incluye una serie de novedades, como un sistema de transmutación de prendas, progresión cruzada, un minijuego llamado “Roach Race”, accesible desde las máquinas arcade, y mucho más. No se puede negar que en CD Projekt Red están invirtiendo hasta la última gota de sudor para mantener Night City viva e interesante, sin olvidarse de expandir la serie en diversos sectores de ocio y entretenimiento.