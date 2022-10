Hasta el 40% de los chips que China envía a Rusia son defectuosos, denuncia Kommersant

Las sanciones impuestas por los países de occidente a Rusia tras el comienzo de la invasión de Ucrania han limitado su acceso a numerosos proveedores de tecnología. Esto ha tenido como consecuencia un fortalecimiento de las relaciones con China en la que esta se ha convertido en su principal proveedor de semiconductores, necesarios en multitud de dispositivos modernos. Sin embargo, la “amistad sin fronteras” y “sin áreas prohibidas” entre ambos países que Vladimir Putin y Xi Jinping declararon el pasado mes de febrero, parece no estar funcionando demasiado bien en lo que atañe al suministro de chips a Rusia por China.

Según ha publicado el medio ruso Kommersant, hasta el 40% de los microcircuitos y componentes electrónicos que Rusia importa de China son defectuosos. La cifra supone multiplicar por veinte la tasa del 2% de chips defectuosos que se tenía antes del comienzo de la guerra en Ucrania, un crecimiento del 1.900%.

Kommersant, diario nacido en 1990 y propiedad del millonario pro Putin Alisher Usmanov, cita para esta información una fuente anónima del sector tecnológico. Esta explica que, debido al corte de las relaciones con distribuidores extranjeros, las empresas rusas comenzaron a establecer canales de importación a través de proveedores no oficiales. Pero los proveedores no autorizados con los que se ven obligados a tratar las empresas rusas no se hacen responsables de la calidad del producto.

La fuente, un alto directivo de un importante fabricante de productos electrónicos de Rusia, también señaló que el problema de las sanciones se suma a la previa escasez de componentes provocada por la interrupción de la logística como consecuencia de la pandemia. El Ministerio de Industria y Comercio ruso, consultado por el medio sobre la tasa de fallos de los chips enviados desde China, ha afirmado que no ha recibido información sobre un aumento de productos defectuosos en las entregas.