El primer cómic creado por una inteligencia artificial en España

La inteligencia artificial aplicada al mundo de la imagen es cada vez más una herramienta sorprendente. Utilizada por expertos restauradores, por aficionados a la fotografía o por artistas ha dejado de ser una ayuda para buscar protagonismo. Gracias a ello se ha creado una nueva corriente de contenidos con una estética reconocida… pero con un autor desconocido. Así nace el primer cómic creado por una IA en España.

Para crear una ilustración utilizando una IA, es necesario darle instrucciones muy precisas y alimentarla, por así decirlo, con modelos a seguir, que se inspire en trabajos previos para conseguir el estilo que se busca. Siguiendo este criterio la agencia de publicidad española CYW ha creado una novela gráfica que se desarrolla en un Madrid futurista en el año 2614. Todas las ilustraciones han sido cien por cien realizadas utilizando inteligencia artificial.

El guión, en cambio, ha sido desarrollado por el equipo creativo de la agencia y es la base de las ilustraciones. “La tecnología sigue siendo muy joven y quizás el mayor reto ha sido conseguir una estética coherente y lineal durante toda la historia – explica Carmelo Rodríguez, director creativo de la agencia –, que permita reconocer a los personajes y las localizaciones, manteniendo una misma gama cromática y una dirección de arte consistente”.

Malasaña en 2164, según una IA. FOTO: CYW

Gatas, el nombre de la novela, es una historia de ciencia ficción donde las protagonistas son un grupo de abuelas de Madrid que siguen una extraña tradición en la que destacan elementos de la cultura japonesa, el duelo y con un giro final inesperado. Callao, la gran Vía de Madrid, Lavapiés y Malasaña son algunos de los escenarios que se pueden ver en la obra, claramente influenciada por referentes como Blade Runner o Neuromancer de William Gibson.

Madrid visto por una inteligencia artificial a través de la "lupa" de Blade Runner. FOTO: CYW

La tendencia de utilizar IA para ilustrar este tipo de proyectos, tiene un lado interesante: pone la imagen al servicio de la palabra y le da un pincel a quien puede tener el don de la palabra, pero no el de los colores y los trazos. Y cumple su función con gran solvencia. Eso sí, tiene la misma creatividad que quien relata la historia, no hay sorpresas, la imagen por sí misma no amplifica el relato. Si se convertirá en una nueva forma de expresión artística, es algo para lo que aún queda mucho recorrido. Y polémica.