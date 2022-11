EEUU hará público su informe de tecnología de detección de ovnis

De acuerdo con información de la Nasa y del gobierno de Estados Unidos, en los próximos días se hará pública una versión desclasificada del último informe de inteligencia y defensa sobre ovnis, rebautizado en la jerga oficial del gobierno estadounidense como fenómenos aéreos no identificados o UAP por sus siglas en inglés.

Pero los fanáticos de este tipo de “avistamientos” no verán satisfechos sus deseos de contactar una nueva civilización o de hacerse con pruebas que demuestren sus teorías. Los incidentes más recientes bajo revisión se atribuyen a una combinación de vigilancia extranjera, incluidos vuelos de drones relativamente comunes y globos meteorológicos, según informaba The New York Times la semana pasada, citando a funcionarios estadounidenses vinculados al informe.

“No hay una explicación única que aborde la mayoría de los informes de UAP – explicaba la portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., Sue Gough –. Estamos recopilando la mayor cantidad de datos posible, siguiendo los datos para ver a dónde nos conducen y compartiremos nuestros hallazgos siempre que sea posible”.

Este condicionante tendría que ver con la precaución de evitar revelar a los adversarios extranjeros “información confidencial” sobre lo que la inteligencia estadounidense sabe sobre sus operaciones de vigilancia y cómo se conoce esa información.

El informe se habría realizado en parte con expertos de la Nasa, que abrió un estudio paralelo el 24 de octubre con datos de avistamientos de ovnis no clasificados del gobierno. La oficina de inteligencia realiza su análisis junto con una oficina del Pentágono recién creada conocida como AARO en inglés y que responde a Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios.

El primer informe de este tipo se entregó al Congreso de Estados Unidos en junio de 2021. Allí se analizaban 144 avistamientos de aviadores militares de EE. UU. que datan de 2004, la mayoría de ellos documentados con múltiples instrumentos. Según las conclusiones se podía explicar uno de los incidentes (causado por un globo meteorológico), pero el resto estaba más allá de la capacidad del gobierno para explicarlos sin más análisis. En este último informe, la cifra se habría elevado a 400 incidentes.