Black Friday: las mejores ofertas de cada casa

Entre todas las fiestas y días celebrados que hemos importado de tierras anglicanas el Black Friday es una de las más esperadas, sobre todo por los fanáticos de la tecnología. Es cierto que no todo lo que reluce es oro y a menudo las ofertas hay que tomarlas con pinzas, pero en algunos casos se encuentran verdaderas gangas. Sobre todo cuando se busca en las páginas oficiales que, en tiempos de distribución gratuita y menos tiendas físicas, son quienes más pueden reducir los precios. Y estas son las mejores de cada fabricante, según sus propias páginas web.

Huawei

El Nova Y70, un móvil que apunta a un público joven. Gran pantalla (6,75 pulgadas), batería enorme (6.000 mAh) y sonido confiable. Originalmente por encima de los 230 euros, ahora se puede comprar por €189 con cargador de coche dual USB de regalo.

MateBook 14. Equipado con un potente procesador Intel de 11ª generación y pantalla táctil de 14 pulgadas. El precio recomendado está por encima de los 800 euros, pero en estas fecha Huawei lanza oferta de €549 con regalo de HUAWEI WiFi Mesh 3 para una mejor conexión en el hogar.

Matepad 11. La tableta de 11 pulgadas más buscada del fabricante chino. Incluye el pencil y la funda/teclado. El precio recomendado ronda los €400, ahora a €299.

Samsung

Galaxy S21. Modelo relativamente reciente del fabricante coreano que llega con un descuento del 40%: pasa de los €829 a los €499

Galaxy Z Flip3. Otro que llega con un descuento interesante sobre todo para los fanáticos de los plegables: de los €999 del modelo con 128 GB, bajan a los €699.

Galaxy Watch4. Aquí Samsung reduce sus precios un 50% pasando de los €399 a los €199. En color plata y 46 mm.

Galaxy Buds Live. Este es el mayor descuento de Samsung: estos cascos pasan de los €180 a los €80 euros en color negro.

Realme

Si en general ya ofrecen descuentos y precios ajustados, con el X50 Pro (12 GB y 256 GB de almacenamiento) se van de los €759 a los €500. Uno de los mejores modelos del fabricante a un precio muy interesante.

OnePlus

Otro fabricante chino que está haciendo las cosas muy bien y quiere aprovecharse del tirón del Black Friday. Uno de sus modelos más recientes, el OnePlus 10 Pro 5G rebaja 200 euros su precio: €709

Nothing

Los diseños de esta marca han creado tendencia. Si a eso le sumamos unas especificaciones muy buenas y una oferta interesante (no tanto como las anteriores, es cierto). Nothing reduce su precio en el primer smartphone, el Nothing Phone, que pasa de los 450 euros a €399.

HONOR

De ser conocida como la “marca blanca” de Huawei a situarse entre los más importantes del mercado. Para el Black Friday lanzan el Magic4 Pro (uno de sus buques insignias) por €800, cuando su precio habitual es de €1.100.

OPPO

Otra marca que está subiendo en consideración y prestaciones de sus móviles. Para esta semana de ofertas tienen el FIND X3 NEO 5G con un 33% de ahorro, por €549, el OPPO A77 5G por €200 (rebaja del 40%), el

OPPO Watch Free con un ahorro similar por €59, el OPPO Reno6 PRO 5G también está disponible con un descuento de más de un tercio sobre su precio recomendado (de €800 baja a €500) y su modelo premium, el OPPO FIND X5 PRO 5G, también viene con descuento: de €1.300 pasa a €999. Lo interesante es que todos estos artículos se pueden comprar en 12 cuotas sin intereses en su web.

Xiaomi

El gigante chino tiene en su web algunas ofertas tentadoras. La mayoría de ellas están por encima del 20%. Si a ello le sumamos el registro en la web y aceptar recibir la newsletter, se pueden sumar hasta 50 euros de descuento.

El Xiaomi 12T Pro, por ejemplo, pasa de los €800 a los €650, mientras que el Xiaomi 12 (8GB+256GB) tiene un descuento de 300 euros y está disponible por € 600.