Cómo conseguir la suscripción gratuita de tres meses a Spotify Premium

Spotify tiene un objetivo fijado para finales de este año que es alcanzar los 200 millones de suscriptores de pago del servicio. El mes pasado, la compañía señaló que el crecimiento en el tercer trimestre de 2022 había sido de siete millones de nuevos usuarios de pago, lo que situaba la cifra global en 195. Un 42% del total de usuarios del servicio de streaming que alcanza los 456 millones, lo que deja en 273 millones la cantidad de los que usan la versión gratuita. Y para poder llegar a la cifra prevista Spotify ha lanzado este martes una promoción que interesará especialmente a los del último grupo: tres meses de Spotify Premium por cero euros.

Las ventajas de Spotify Premium sobre Spotify Free son relativas si se usa en un ordenador, bien a través de la app o accediendo con un navegador, pero enormes sobre la app móvil. Mientras que en el ordenador se mantiene el control sobre lo que escucha con el único peaje de los anuncios, la versión móvil lo limita y fía la experiencia de uso al modo aleatorio de escucha.

Pide una canción y sonará, en algún momento, dentro de una playlist relacionada. Pide un álbum y Spotify reproducirá algunos temas en el orden que le parezca y entre muchos otros temas de diferentes artistas. El horror, pero con esta promoción que permanecerá activa hasta el 31 de diciembre, cualquiera puede volver a disfrutar y sacar partido de Spotify tanto en el ordenador como, sobre todo, en el smartphone. Además de controlar lo que escucha y sin anuncios, el usuario Premium también puede descargar la música en su dispositivo y saltar canciones sin límite.

La oferta está disponible solo para el plan de pago individual que tiene un coste de 9,99 euros al mes, pero no es válida para el resto de planes que ofrece la plataforma. Spotify también la limita a los usuarios que nunca hayan hecho uso de la versión Premium y la opción que les da a estos es reengancharse al servicio pagando 9,99 euros por los tres primeros meses.

Pero si lo que quieres es no pagar ni un euro por usarlo, lo único que tienes que hacer es regístrate en la plataforma con un correo diferente para ser un usuario completamente nuevo y acceder a la oferta pinchando en este enlace. Tendrás que asociar un medio de pago en el que no se te realizará ningún cargo hasta que arranque el cuarto mes, por lo que debes recordar cancelar la suscripción antes de que llegue ese momento. Entretanto, podrás disfrutar del servicio en su totalidad y Spotify, probablemente, logrará su objetivo de 200 millones de suscriptores de pago, aunque no todos se vayan a mantener en él tras finalizar la promoción.