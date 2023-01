Estados Unidos pide identificación para ver pornografía en internet

El acceso de los menores a internet es un arma de doble filo. Si bien mostró su potencial durante la pandemia vinculado a la educación de forma remota, también constituye un escaparate en el que se exhibe todo tipo de conductas y productos a los que los menores tienen acceso a veces sin control parental o de la red y otras con trucos. Como medida para intentar controlar esto, Luisiana (Estados Unidos) ha sancionado una ley vigente desde el 1 de enero que exige que quienes accedan a páginas de contenido ponográfico muestren una identificación emitida por el gobierno.

Los partidarios del proyecto de ley argumentan que los niños están sobreexpuestos a la pornografía y son perjudicados negativamente por ella, y que dado que cualquiera puede marcar la casilla “Más de 18 años”, se necesitaban más medidas para protegerlos. Los menores “tienen acceso ilimitado a Internet”, señaló Laurie Schlegel, autora del proyecto de ley: “si las compañías de pornografía no van a ser responsables, pensé que las haríamos responsables”.

Es cierto que los menores tienen un acceso muy sencillo y que los estudios han demostrado que la exposición temprana a la pornografía puede afectar negativamente la salud mental y emocional de los niños, pero la ley ha hecho saltar las alarmas en algunos sectores. Críticos, como Mandy Landry, única legisladora que se opuso al proyecto, señalan que es una medida invasiva y que no hay forma de asegurar que los datos no se filtrarán. De acuerdo con Landry “el estado no tiene los recursos de seguridad cibernética necesarios para garantizar que los datos nunca puedan ser violados”.

Las plataformas de pornografía tienen prohibido retener la información del usuario en el proceso de hacer cumplir las nuevas reglas de Luisiana por ello se ha involucrado a proveedores externos que se encargan de ello.

En Pornhub, por ejemplo, los usuarios deben crear una cuenta en un sitio llamado Allpasstrust, una ventana emergente de verificación de terceros que se conecta a una aplicación digital respaldada por el estado llamada LA Wallet donde se almacena la información de identificación del usuario. Esta web promete que solo usa los datos de las personas para otorgar o bloquear el acceso. Lo que la ley no especifica es quién tiene acceso a esa información y cómo está protegida.

Hay algunas otras disposiciones curiosas en el proyecto de ley que también son cuestionadas. La ley solo se aplica si más de un tercio del contenido del sitio web es pornográfico. En otras palabras, si una plataforma tiene un 30 % de pornografía y un 70 % de documentales sobre la naturaleza, técnicamente está fuera de peligro. Lo que se convertirá en una laguna que muchos aprovecharán.