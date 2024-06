Los 4 consejos de Samsung para que tu móvil vuelva a funcionar rápido

Uno de los motivos habituales para cambiar de smartphone es la pérdida de rendimiento. Con el paso del tiempo, diversos factores afectan a la experiencia de uso y lo que dos o tres años antes se hacía de forma ágil, ahora es un proceso lleno de esperas y enervante. Esto puede deberse a nuevas versiones del sistema operativo que exigen más potencia, apps que trabajan en segundo plano, falta de espacio de almacenamiento o exceso de aplicaciones, entre otras causas.

Samsung, la marca líder en telefonía móvil junto a Apple, ofrece en su página web una serie de consejos para aplicar cuando tu móvil va lento y quieres acelerar su rendimiento. Son los siguientes:

Comprueba el espacio de almacenamiento en el dispositivo y elimina los archivos y apps innecesarias

Una unidad de almacenamiento que esté a rebosar es una garantía segura de un funcionamiento más lento del dispositivo, algo que suele notarse a partir de un 80% de espacio ocupado. Eliminar archivos que no necesites y aplicaciones que no usas no solo deja espacio al móvil para "respirar", sino que evita que esas apps que mantienes por si alguna vez las necesitas o porque te has olvidado de ellas estén funcionando en segundo plano y consumiendo recursos.

Para hacer una limpia de archivos y apps en un móvil Samsung, debes seguir estos pasos:

Abre Ajustes y selecciona Almacenamiento .

y selecciona . Escoge entre el tipo de archivo a revisar o Aplicaciones para ver qué contiene y seleccionar lo que quieres eliminar.

Cierra las apps que no utilizas

Tener aplicaciones que no estás usando activamente funcionando en segundo plano lastra el móvil. Algunas pueden ser necesarias, como un cliente de correo electrónico, para notificarte las novedades inmediatamente, pero otras no. En un móvil Samsung, puedes liberar memoria de forma automática siguiendo estos pasos:

Abre Ajustes y toca en Mantenimiento y batería .

y toca en . Selecciona Memoria y después Liberar . El móvil te indicará la cantidad de memoria RAM que recuperas cerrando las apps en segundo plano.

y después . El móvil te indicará la cantidad de memoria RAM que recuperas cerrando las apps en segundo plano. Si no quieres cerrar todas las apps en segundo plano, puedes tocar en la opción Aplicaciones no usadas recientemente. A continuación, selecciona las aplicaciones que quieres y haz clic en Forzar detención.

Mantén el software actualizado

Esta recomendación tiene su lado positivo y otro no tanto. Una nueva versión de Android o de la capa de personalización del fabricante puede traer mejoras en rendimiento, pero también es cierto que los sistemas operativos evolucionan conforme el hardware del mercado y, siendo este cada vez más potente, aumentan sus requisitos mínimos. Así que se pueden dar los dos casos: que notes una mejora al cambiar de versión o que, si tu móvil anda justo de RAM o capacidad de procesamiento, sea lo contrario. Aun así, siempre es más recomendable actualizar que no hacerlo por una cuestión de seguridad del dispositivo. Para actualizar el software de tu Samsung, sigue estos pasos:

Ve a Ajustes y toca Actualización de software .

y toca . Selecciona Descargar e instalar y deja que el software se actualice.

Apaga el teléfono y vuelve a encenderlo

Reiniciar el teléfono es una manera sencilla de limpiar todas las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano y acelerarlo. Si no quieres estar pendiente de hacerlo manualmente, puedes programar reinicios automáticos en tu móvil Samsung. Sigue estos pasos: