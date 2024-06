Apple se alía con OpenAI para llevar la inteligencia artificial al iPhone, iPad y Mac este otoño

Apple ha revelado esta tarde sus planes para la nueva generación de software que llegará este otoño a sus dispositivos y, al fin, cómo se va a subir al carro de la inteligencia artificial. Lo hará a partir de los iPhone 15 Pro y los iPad y ordenadores Mac que cuenten con un procesador M1 o posterior y bajo el nombre de Apple Intelligence, que no es una aplicación en particular sino una funcionalidad que estará integrada con el sistema operativo y un amplio abanico de apps, siendo Siri su máximo exponente. También ha anunciado su alianza con OpenAI para integrar, en determinados casos de uso, ChatGPT, en su versión GPT-4o, con sus dispositivos.

El asistente de voz de Apple, con 13 años a sus espaldas, ha sufrido su mayor remodelación. Su interfaz tiene un nuevo diseño pero, sobre todo, tiene nuevas capacidades. Comprende mejor el lenguaje natural y ofrece una mayor interacción con las aplicaciones. Un usuario puede preguntarle por la hora a la que llegará el vuelo de su madre, uno de los ejemplos mostrados durante la apertura de la WWDC, la conferencia anual de desarrolladores de Apple, y Siri extraerá la información del correo en el que figura, como podría hacerlo de otra aplicación si fuera el caso.

Y aquí entra en juego el tema de la privacidad. Uno de los motivos por los que Apple Intelligence estará disponible a partir de la última generación del iPhone y las más recientes de los iPads y ordenadores Mac es la necesidad de contar con el hardware necesario para procesar en el dispositivo y no en la nube las funciones de IA. Esto es importante teniendo en cuenta que lo que se busca es una IA que entienda el “contexto personal” del usuario. Es decir, accede a toda su información: imágenes, archivos, correos, etc. El procesamiento local de los modelos de lenguaje permite que no salgan del dispositivo del usuario, pero esto no sucederá en todos los casos.

Cuando la IA determine que una tarea no la puede realizar con el hardware del dispositivo en el que opera, lo enviará a la nube para su procesamiento. Esta será una “nube privada” cuyos servidores funcionarán con procesadores de la serie M y en la que no se almacenan los datos del usuario, algo que Apple ha asegurado que ha sido verificado de forma independiente.

¿Y qué se puede hacer con Apple Intelligence? La IA hace uso de “poderosos modelos generativos” para resumir y reescribir textos, escribir respuestas a correos electrónicos, crear imágenes y emojis a gusto del usuario, borrar objetos en fotografías, realizar búsquedas de imágenes y vídeos en la galería del dispositivo con lenguaje natural, transcripciones, corregir la caligrafía del usuario cuando escribe con un Apple Pencil, solucionar operaciones matemáticas en las notas que tome o sustituir un boceto chapucero por una versión creada por la IA en un documento, entre otros ejemplos que se han visto en la conferencia. Es, sobre todo, una forma más natural de interactuar con el dispositivo y que elimina las barreras entre aplicaciones al no tener que depender de la interacción directa con ella. Por ejemplo, reproduce el podcast que mi mujer me mando el otro día. Pide y la IA te lo da.

En la última parte de la retransmisión ha sido cuando se ha anunciado la largamente rumoreada alianza de Apple con OpenAI. Lo que no ha quedado claro del todo es su extensión y en qué medida las nuevas funciones dependen de ChatGPT o de la propia Apple. En los ejemplos que se han visto, el interfaz da la opción de realizar la tarea con ChatGPT como una alternativa, algo que no se había mostrado en todos los casos anteriores de uso de las nuevas funciones de IA. Apple ha señalado, además, que añadirán soporte para otros modelos de lenguaje diferentes a ChatGPT en el futuro.

Noticia en desarrollo.