En abril se llevará a cabo la primera carrera de humanos vs. robots

Ya sabíamos de robots capaces de correr largas distancias y hacerlo a velocidades similares a los humanos. El paso siguiente era lógico: enfrentarnos a ellos en una carrera. Y eso es lo que ocurrirá en abril: la primera competición atlética entre humanos y robots.

De acuerdo con la prensa china, el Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing (o E-Town, una suerte de polígono industrial que acoge a más de 6.000 empresas tecnológicas de 30 países) acogerá a 12.000 humanos y robots humanoides de más de 20 empresas en una carrera de media maratón en abril.

La carrera tendrá una longitud de aproximadamente 21 kilómetros y los competidores robóticos no pueden tener ruedas y deben medir entre 45 centímetros y 2 metros de altura. En un comunicado, E-Town añadió que “los robots que compitan deben tener una apariencia humanoide y una estructura mecánica capaz de caminar o correr bípedos”.

At the Beijing Yizhuang Half #Marathon on the morning of Nov. 10, the #Beijing humanoid #robot "Tiangong" entered the racecourse and crossed the finish line alongside the runners. #funinbeijingpic.twitter.com/DQM1zjxneK