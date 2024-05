Activision inaugura un estudio de desarrollo europeo centrado en grandes producciones

La editora y desarrolladora de videojuegos Activision está decidida a ampliar sus recursos en terreno europeo con la formación de un nuevo equipo con sede en Polonia. El nuevo estudio bautizado como Elsewhere Entertainment, está formado por “veteranos de la industria”, que se han confabulado en la ciudad de Varsovia con el objetivo de producir títulos de gran presupuesto (AAA) centrados en la narrativa.

Un estudio con todas sus funciones centralizadas

La intención de la división de reciente creación es crear “productos capaces de definir géneros”. Si bien desde Activision no se ha revelado quién forma parte de la plantilla, ni se ha mencionado los elementos más básicos de su primer proyecto, desde la multinacional han insinuado algunas de las directrices que podría adoptar. El editor afirma que el equipo inicial está formado por desarrolladores que han trabajado en éxitos tan conocidos como ‘The Last of Us’, ‘Cyberpunk’, ‘The Division’, ‘Uncharted’, ‘The Witcher’ y ‘Far Cry’. No ofrece muchas más pistas y, si además tenemos en cuenta que el recién formado equipo está trabajando en el proyecto triple A desde cero, todo indica que pasarán al menos cinco años antes de que podamos comprobar los primeros frutos de su trabajo.

"Elsehwere Entertainment es un estudio independiente de primer nivel dedicado a establecer un entorno que inspira ideas audaces y diversas ", asegura la compañía en el comunicado. En el blog oficial, la editora también advierte que el nuevo equipo tiene entre sus competencias libertad absoluta y “acceso completo” a los recursos de la multinacional. Además, el proyecto actualmente busca reforzar la plantilla. “Elsewhere está comenzando su búsqueda de los mejores talentos de la industria y del planeta para ayudar a crear una experiencia de juego de vanguardia para la próxima generación”, aseguran desde el sitio oficial de la desarrolladora.

La inauguración del nuevo estudio se encuentra entre las primeras medidas que está tomando la dirección de la editora desde que está controlada por Microsoft. La elección de Polonia en detrimento de otros países europeos lamentablemente tiene todo el sentido. La región es conocida por los reducidos gastos económicos que genera en comparación con otros países del entorno y su política de educación ha logrado impulsar mucho talento nacional. De hecho, es el lugar elegido por desarrolladores tan potentes como CD Projekt RED (‘The Witcher’, ‘Cyberpunk’), 11 Bit Studios (‘This War of Mine’), Techland (‘Dying Light’), CI Games (‘Sniper Ghost Warrior’) o Bloober Team (‘Silent Hill 2 Remake’), entre muchos otros.