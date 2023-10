La compra de Activision por parte de Microsoft ya es oficial: todos los detalles de un acuerdo histórico.

“Es un buen día para jugar” es el lema elegido por Microsoft para oficializar la bienvenida de Activision-Blizzard-King a la familia Xbox. Pocas horas después del dictamen afirmativo de la CMA inglesa, la casa de Redmond confirma la adquisición de la editorial, ahora completamente propiedad de Microsoft Corporation. En virtud de una compensación que ronda los 68.700 millones de dólares, desde el anuncio inicial de compra en enero de 2022, han sido necesarios prácticamente dos años de espera y muchas intervenciones por parte de los organismos responsables de garantizar que esta fusión de importantes empresas no sea causa de competencia desleal en algún segmento.

Uno de los elementos que más reticencias ha causado a los diferentes organismos reguladores se vincula con la supuesta exclusividad que, de hecho, ya tiene en los videojuegos de la franquicia ‘Call of Duty’. Esta posibilidad es la que llevó a PlayStation a oponerse frontalmente a la operación. La solución se ha alcanzado con un contrato que garantiza la presencia de la franquicia bélica en otras plataformas durante los próximos diez años, incluidos acuerdos con Sony y Nintendo para que las obras se desarrollen y publiquen en sus consolas con las mismas condiciones que los sistemas Xbox.

So many stories to tell, so many characters to meet, so many worlds to explore…



It’s a good day to play: https://t.co/6i3RHmwsNZpic.twitter.com/y7t2Q5mtrD