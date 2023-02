¡Alerta! Esta IA te permite clonar la voz de cualquier persona gratis y hacer que diga lo que quieras.

El pasado lunes 23 de enero fue una fecha importante para la start up de IA ElevenLabs. Fundada en 2022, esta joven empresa de tecnología de voz lanzó su herramienta Prime Voice AI basada en inteligencia artificial para clonar voces pero, al contrario de lo que suele suceder con este tipo de tecnologías, la puso a disposición de todos los usuarios en una beta abierta y sin medidas que impidieran usos indebidos. Y pasó lo que tenía que pesar con una herramienta que permite crear deepfakes de voz con calidad de forma rápida, sencilla y gratuita.

En tan solo unos días, Internet comenzó a llenarse de clips de audios creados por la tecnología de ElevenLabs con celebridades soltando toda clase de comentarios inapropiados, cuando no barbaridades, de forma completamente convincente. El foro de Internet 4chan generó la tendencia con usuarios publicando audios con contenidos creados con Prime Voice AI como la actriz Emma Watson leyendo fragmentos del Mein Kampf de Adolf Hitler o el comentarista político Ben Saphiro realizando comentarios racistas sobre la congresista Alexandria-Ocasio-Cortez, entre otros.

Una semana después de su lanzamiento, ElevenLabs comenzó a protagonizar titulares no por las excelentes cualidades de su modelo texto a voz sino por el uso que se le estaba dando. Y la empresa ha reaccionado anunciando una serie de salvaguardas que ha comenzado a implementar.

Thank you everyone for your advice. We love what you’re creating, but a set of actors use our tech for malicious purposes. We decided to take the following steps to address the issues: