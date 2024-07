Análisis del Pixel Tablet: la diferencia la marca la base de carga con altavoz

Tras cinco años sin lanzar ningún producto dentro de esta categoría, Google ha puesto a la venta en España su último tablet que, en realidad, no es tan nuevo. El Pixel Tablet fue lanzado hace más de un año en Estados Unidos y ha sido el mes pasado cuando Google ha decidido sacarlo en España. Es, por tanto, un modelo que tiene mucho más que ver con la familia de dispositivos Pixel 7 de 2022 y 2023, con los que comparte el procesador Tensor G2, que con los Pixel 8 más recientes que utilizan el Tensor G3 y esperan una serie de funciones de inteligencia artificial que a este tablet no parece que vayan a llegar.

El Pixel Tablet se entiende mejor en compañía de su dock o base de carga con altavoz. El dock permite tener siempre el dispositivo cargado, un sonido más potente y de mayor calidad que el que proporcionan los 4 altavoces del Tablet, y la funcionalidad de dispositivos como un Nest Hub o Amazon Echo con el que controlar la domótica del hogar y el asistente de voz de Google, pero con una pantalla de mayor tamaño y Android completo. Es práctico, pero no para cualquier usuario y solo como dispositivo para consumir contenidos, que es el uso que habitualmente se le da a este tipo de productos, es una combinación un poco cara.

La base de carga es un accesorio que puede comprarse junto al tablet o por separado, pero que encarece bastante su precio. Cuando salió a la venta, 499 € la tableta y 150 € el dock. Ahora se encuentra rebajado y pueden comprarse ambos por 499 € en la tienda de Google y si solo se quiere el tablet, 399 € es un precio más razonable para lo que ofrece.

Pixel Tablet en su base de carga. Google.

Dicho esto, el Pixel Tablet hace todo lo que se espera de él con solvencia. La fijación entre dock y tablet mediante imanes es excelente, de forma que incluso se puede llevar la segunda en la mano con el dock acoplado y sin miedo a que se suelte. La pantalla IPS de 11 pulgadas, con una resolución de 1.600 x 2.560 píxeles y relación de aspecto 16:10, no llega a la altura de una OLED pero ofrece colores vibrantes y buenos ángulos de visión. El sonido carece de la rotundidad de los graves que ofrece el dock, pero es correcto para un tablet.

El Pixel Tablet, sin dock, no llega a los 500 gramos de peso y se puede sostener con comodidad con una mano. Tiene un acabado en un aluminio que está tratado con un revestimiento nanocerámico que hace que no se sienta metálico sino más bien como plástico, una elección curiosa pero que a pesar de esa percepción logra que no se sienta como un tablet barato.

En cuanto a software, el Pixel Tablet viene con Android 14 y la promesa de cinco años de actualizaciones. Se trata de la versión más limpia de Android que vas a encontrar, la misma que en los smartphones Pixel, y cuyo soporte para tablets Google ha mejorado. Apps como Chrome, Maps, Gmail, Google News, Fotos, Files, Google Home, el clima y otras están adaptadas al formato de pantalla y su uso es más cómodo del que era hace años en un tablet Android.

El Tensor G2 y sus 8 GB de memoria RAM, uno de los procesadores tope de gama a finales de 2022, puede tranquilamente con juegos y aplicaciones, aunque hay que señalar que la frecuencia máxima de refresco de la pantalla es de 60 Hz. Sin embargo, la principal carencia de un Pixel en 2024 es la IA y es lo que le sucede a esta tablet que llega a donde lo hacen los Pixel 7, pero no los Pixel 8. Hay algunas funciones como Mejor Toma, Borrador Mágico en la edición de fotos o Está Sonando para reconocer la música que suena y añadirla a listas de reproducción, pero la opción de ejecutar un modelo de IA de forma local no llegará y ni siquiera es compatible con la app recientemente lanzada de Gemini. Lo que sí se ha rumoreado es que el Pixel Tablet podría acceder a Gemini como parte del asistente de voz de Google.

Lo que queda es un tablet muy competente que toma ventaja frente a otros si se le va a sacar partido a su dock. Pero que sin él, no tiene mucho de diferencial más allá de un buen acabado y una experiencia Android limpia.