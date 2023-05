¿Apagar el teléfono móvil por la noche hará que funcione más rápido?

Desde que los móviles inteligentes llegaron a nuestras vidas, se ha popularizado eso de no apagarlo… ni cuando nos vamos a dormir. Simplemente lo conectamos al cargador y lo dejamos encendido toda la noche (como si pudiéramos utilizarlo cuando estamos dormidos). Y en realidad, esto no es necesariamente negativo, porque los teléfonos actuales están diseñados para no tener que apagarse. Sin embargo, sí que podría llegar a ser conveniente darle un descanso en algunas circunstancias:

Un Smartphone cargando Pixabay

¿Cada cuánto tiempo debemos apagarlo?

Lo cierto es que no existe una frecuencia recomendada o una regla escrita en piedra sobre cuándo y durante cuánto tiempo debemos apagarlo. Sin embargo, sí que hay ocasiones en las que es muy recomendable. La primera de ellas es cuando notamos que el teléfono móvil va más lento de lo normal. En este caso, lo primero que solemos hacer es revisar los archivos y comprobar si es posible depurar algunos de ellos, de forma que tenga menos carga de trabajo.

Al apagarlo, tanto las apps que trabajan en segundo plano (y que consumen recursos permanentemente) como el sistema operativo del dispositivo se cierran... y eso ayuda a depurar memoria caché que lastraba el rendimiento del dispositivo, haciendo que su funcionamiento sea más eficiente y haciendo que responda mejor cuando lo volvamos a encender. No es una solución milagrosa, pero puede suponer una diferencia notoria en la velocidad de respuesta del teléfono móvil. Otro motivo por el que también debemos apagar el aparato... incluso si funciona bien, es porque conseguiremos alargar la vida útil de algunos componentes, como por ejemplo la batería.

Como hemos explicado antes, los teléfonos móviles actuales están diseñados para mantenerse encendidos. Así que no es necesario que nos obsesionemos con apagar el teléfono móvil constantemente. No obstante, una buena norma sería apagar el móvil al menos unas 2 veces a la semana, que es más que suficiente para asegurar que la memoria caché no va a entorpecer el rendimiento general del dispositivo. El truco para hacerlo es aprovechar esos momentos en los que sabemos que no lo vamos a utilizar, como cuando estamos en la ducha o cuando estamos durmiendo, por ejemplo.

Aunque quizás debamos planteárnoslo de otra manera. Apagar el teléfono cada cierto tiempo y centrarse en lo que ocurre a nuestro alrededor también es positivo para nuestra salud mental, porque reduce el estrés y la ansiedad. El constante bombardeo de notificaciones, mensajes y llamadas puede generar una sensación de sobrecarga mental que afecta nuestra capacidad de concentración y toma de decisiones. O sea, que al apagar el teléfono podemos liberarnos de esta presión y dedicar tiempo a actividades que nos relajen, como leer un libro o dar un paseo al aire libre.

Adolescentes redes sociales móviles Freepik

En conclusión, apagar el teléfono móvil por la noche puede ayudar a solucionar problemas técnicos. Y si el dispositivo está experimentando problemas como lentitud o fallos en las aplicaciones, apagarlo y volver a encenderlo después de un tiempo puede ser una solución rápida y sencilla para resolver estos problemas.